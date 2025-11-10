Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus A340-600 совершил первую посадку на лед Антарктиды, став крупнейшим самолетом на континенте

В Антарктиде 5 ноября произошло событие, вошедшее в историю авиации: на ледовую взлетно-посадочную полосу аэродрома Wolf’s Fang впервые сел крупнейший из когда-либо бывавших на континенте самолетов — Airbus A340-600 британской компании European Cargo (бортовой номер G-ECLN). Машина доставила оборудование и грузы для снабжения исследовательских станций, работающих в условиях вечного холода.

Впервые на антарктическом льду приземлился гигант Airbus A340-600 / © European Cargo

Компания European Cargo появилась в разгар пандемии, когда требовалось оперативно перевозить медицинские грузы по всему миру. Хотя пандемия уже в прошлом, перевозчик не только сохранил активность, но и укрепил позиции: сегодня он эксплуатирует шесть переоборудованных под грузовые самолетов Airbus A340-600. Любопытно, что именно этот борт прежде около 14 лет входил во флот Virgin Atlantic.

© European Cargo

До этого рекорд принадлежал другому представителю семейства A340 — модели A340-300 португальской авиакомпании Hi Fly Airline, которая также выполняла полеты в Антарктиду. Теперь же титул самого крупного самолета, когда-либо касавшегося ледяной поверхности континента, перешел к A340-600.