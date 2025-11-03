  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 ноября, 09:36
Рейтинг: +92
Посты: 259

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Долгие годы ученых и философов привлекала идея, что человечество может жить внутри масштабной компьютерной симуляции, подобно тому, как это показано в фильме «Матрица». Однако новое исследование опровергло эту теорию.

# алгоритмы
# математика
# Матрица
# моделирование
# симуляция
# система
# физика
Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» / © Warner Bros. Pictures
Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» / © Warner Bros. Pictures

Международная группа ученых пришла к выводу, что сама структура реальности делает существование симуляции невозможным. Авторы работы подошли к вопросу моделирования через математику и физику, а не через философию. Они проанализировали, могут ли законы, управляющие Вселенной, теоретически быть воссозданы компьютерной системой. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Holography Applications in Physics.

«Существуют предположения, что Вселенная может быть смоделирована. Если такая симуляция возможна, то внутри смоделированной Вселенной могла бы возникнуть жизнь, которая, в свою очередь, создала бы собственную симуляцию», — пояснил Мир Файзал (Mir Faizal), адъюнкт-профессор факультета наук Ирвинга К. Барбера Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Оканагане.

По словам Файзала, эта рекурсивная возможность — повторяющийся процесс, когда симуляция создает внутри себя еще одну симуляцию, — делает крайне маловероятным, что именно наша Вселенная — изначальная. Он отметил, что раньше этот вопрос лежал за пределами научного познания, но недавнее исследование показало, что к нему вполне можно подойти с научной точки зрения.

Современная физика уже рассматривает реальность как нечто большее, чем твердую материю. Квантовая гравитация — новейшая структура, объединяющая теорию относительности и квантовую механику — предполагает, что даже пространство и время не являются фундаментальными. Они возникают из чего-то более глубокого — чистой информации.

Чтобы проверить, можно ли смоделировать этот информационный фундамент, исследователи опирались на математические принципы, в том числе на теорему Геделя о неполноте. Согласно этой теореме, в любой логической системе всегда будут истинные утверждения, которые невозможно доказать в рамках этой системы.

По словам Файзала, такое ограничение применимо и к физике. Ученые продемонстрировали, что невозможно описать все аспекты физической реальности с помощью вычислительной теории квантовой гравитации. «Следовательно, никакая физически полная и непротиворечивая теория всего не может быть выведена лишь из вычислений», — отметил Файзал.

По его словам, для полного описания реальности нужно то, что исследователи называют «неалгоритмическим пониманием» — его невозможно выразить с помощью каких-либо вычислительных процессов. Таким образом, вычисления могут зайти до определенного момента, когда они достигнут границы того, что может выразить логика.

Исследователи пришли к выводу, что «глубинную информацию» Вселенной нельзя смоделировать. Опираясь на математические теоремы, связанные с неполнотой и неопределимостью, ученые показали, что полностью согласованное и завершенное описание реальности невозможно получить только с помощью вычислений. Для этого нужно неалгоритмическое понимание, которое по определению находится за пределами алгоритмических вычислений. Смоделировать это невозможно. Следовательно, эта Вселенная не может быть симуляцией.

Алексей Янов
Алексей Янов
5 минут назад
Ура, товарищи! Матрица доказала, что её не существует?!
1 ноября, 12:08
ПНИПУ

Зевота: что происходит с организмом и кто может «заразиться»

В среднем человек зевает от семи до двадцати трех раз в день. Ученые Пермского Политеха рассказали, что происходит в этот момент с организмом, на кого не распространяется «заразительное» действие, как его эффект меняется в зависимости от наличия стресса, головной боли, сонливости и скуки и почему связь зевоты, нехватки воздуха и терморегуляции вторична.

ПНИПУ
# животные и люди
# Зевание
# зевота
# сон
# сонливость
# физиология
31 октября, 10:59
НИУ ВШЭ

Русский жестовый язык: лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков

Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды.

НИУ ВШЭ
# глухота
# история
# лингвистика
# перевод
# язык жестов
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 10:14
Максим

Антарктические рыбы объединили свои гнезда в колонии, чтобы защититься от хищных червей

Международная команда ученых обнаружила в море Уэдделла ранее неизвестное место массового гнездования антарктических рыб Lindbergichthys nudifrons. Океанологи зафиксировали скопления более тысячи ухоженных гнезд, расположенных по сложным геометрическим узорам. Коллективное расселение помогает рыбам защищаться от хищников.

Биология
# антарктида
# биология
# ихтиология
# океанология
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
