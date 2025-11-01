Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX запустила 100-ю миссию Starlink в 2025 году

SpaceX 31 октября в сотый раз в этом году отправила на орбиту партию спутников Starlink.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 31 октября 2025 года / © SpaceX

Вчера, 31 октября, с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии состоялся пуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 28 спутников для широкополосного интернет-созвездия Starlink.

Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автономную морскую платформу компании в Тихом океане.

Для этой конкретной ступени, имеющей номер 1063, этот полет стал уже 29-м. Таким образом, она приблизилась к рекорду многоразового использования для Falcon 9, который на сегодняшний день составляет 31 полет.

Тем временем вторая ступень ракеты вывела 28 спутников Starlink на целевую орбиту.

На сегодняшний день Starlink представляет собой крупнейшую в мире группировку спутников. Компания уже вывела в космос более 10 000 аппаратов, из которых почти 8 800 остаются активными. Большинство запусков SpaceX в настоящее время направлены именно на дальнейшее расширение сети: из 138 миссий Falcon 9, осуществленных в 2025 году, 100 посвящены выводу на орбиту спутников Starlink.