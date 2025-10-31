Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый спутник Земли может быть потерянным зондом советской эпохи, заявил астрофизик
Гарвардский астрофизик Ави Леб, известный своей склонностью к смелым гипотезам, в новой записи блога выдвинул предположение, что недавно идентифицированный квазиспутник Земли может быть посланцем давно исчезнувшей разумной цивилизации.
И вот главная интрига: этой цивилизацией может быть Советский Союз. В частности, исследователь высказал версию, что 2025 PN7 — так называемая «вторая луна», чей временный захват гравитацией Земли впервые зафиксировали в августе, — может быть остатками советской миссии «Зонд-1», запущенной в апреле 1964 года. Эта теория не так уж и далека от реальности.
Автоматическая межпланетная станция «Зонд-1» стала вторым советским аппаратом, достигшим Венеры, и первым спускаемым зондом, отправленным к этой планете. Однако технические неполадки привели к потере связи с ним задолго до прибытия в пункт назначения.
Вместе со своим коллегой Адамом Хиббердом, инженером-программистом из некоммерческой организации Initiative for Interstellar Studies, Леб попытался восстановить межпланетную траекторию миссии «Зонд-1» и сравнить ее с орбитой 2025 PN7.
Их рабочая гипотеза такова: «Зонду-1» не хватило мощности для успешного маневра к Венере, и он остался на долгие годы забытым вращаться вокруг Солнца — лишь для того, чтобы быть вновь обнаруженным в виде того, что астрономы теперь называют квазиспутником 2025 PN7. В качестве альтернативы Леб предположил, что 2025 PN7 может быть разгонным блоком ракеты-носителя, которая вывела «Зонд-1» на орбиту.
Чтобы проверить свою гипотезу, Леб и Хибберд предлагают провести «спектральный анализ 2025 PN7», который мог бы «потенциально раскрыть состав его поверхности и подтвердить или опровергнуть его техногенное происхождение».
Что примечательно, это будет не первый случай, когда астрономы обнаруживают реликт созданных человеком технологий 1960-х годов. В сентябре 2020 года гавайский телескоп Pan-STARRS заметил объект, получивший обозначение 2020 SO, — который в конечном счете оказался разгонным блоком «Центавр» от неудачной миссии NASA Surveyor 2.
