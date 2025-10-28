Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны, наиболее зависимые от международной торговли

Из-за растущих пошлин торговая война создала угрозу для экономических связей в 2025 году. Но какие экономики окажутся наиболее уязвимыми перед этими переменами в международной торговле?

Инфографика: страны, наиболее зависимые от международной торговли / © Visualcapitalist

Представленная выше инфографика создана на основе данных Terzo и показывает зависимость экономики страны от международной торговли. Она вычисляется по коэффициенту отношения объема торговли к Валовому внутреннему продукту (ВВП), который рассчитывается как сумма экспорта и импорта товаров и услуг страны, деленная на ее ВВП.

Более высокий коэффициент означает, что промышленность и услуги страны теснее переплетены с глобальными потоками. Как следствие, изменения в пошлинах и торговые войны могут оказать на нее более сильное влияние.

Экономики стран и территорий с самыми высокими коэффициентами ограничены юрисдикциями с ВВП от 300 миллиардов долларов по состоянию на 2024 год.

На первом месте находится Гонконг, за ним следует Сингапур, Ирландия, ОАЭ, Вьетнам, Бельгия, Нидерланды, Малайзия, Таиланд и Швейцария.

Отраслевые эксперты отметили, что Гонконгу необходимо эволюционировать от простого реэкспортного узла в сторону управления сервисами цепочек поставок, предлагая поддержку в таких сферах, как финансы, право и страхование. Гонконг также планирует развивать свою аэропортовую инфраструктуру как дополнительное конкурентное преимущество на фоне торговой войны.

Тем временем Ирландия стремится смягчить последствия американских пошлин, предлагая компаниям гранты и иную поддержку для поиска новых рыночных возможностей за пределами США.