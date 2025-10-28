Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: страны, наиболее зависимые от международной торговли
Из-за растущих пошлин торговая война создала угрозу для экономических связей в 2025 году. Но какие экономики окажутся наиболее уязвимыми перед этими переменами в международной торговле?
Представленная выше инфографика создана на основе данных Terzo и показывает зависимость экономики страны от международной торговли. Она вычисляется по коэффициенту отношения объема торговли к Валовому внутреннему продукту (ВВП), который рассчитывается как сумма экспорта и импорта товаров и услуг страны, деленная на ее ВВП.
Более высокий коэффициент означает, что промышленность и услуги страны теснее переплетены с глобальными потоками. Как следствие, изменения в пошлинах и торговые войны могут оказать на нее более сильное влияние.
Экономики стран и территорий с самыми высокими коэффициентами ограничены юрисдикциями с ВВП от 300 миллиардов долларов по состоянию на 2024 год.
На первом месте находится Гонконг, за ним следует Сингапур, Ирландия, ОАЭ, Вьетнам, Бельгия, Нидерланды, Малайзия, Таиланд и Швейцария.
Отраслевые эксперты отметили, что Гонконгу необходимо эволюционировать от простого реэкспортного узла в сторону управления сервисами цепочек поставок, предлагая поддержку в таких сферах, как финансы, право и страхование. Гонконг также планирует развивать свою аэропортовую инфраструктуру как дополнительное конкурентное преимущество на фоне торговой войны.
Тем временем Ирландия стремится смягчить последствия американских пошлин, предлагая компаниям гранты и иную поддержку для поиска новых рыночных возможностей за пределами США.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии