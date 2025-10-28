Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Страны-лидеры: на кого приходится большая часть гражданского оружия в мире

Мировой арсенал: в каких странах сконцентрировано гражданское оружие / © Small Arms Survey

Согласно данным портала Small Arms Survey, по состоянию на конец прошлого года у граждан по всему миру находилось около 857 миллионов единиц гражданского огнестрельного оружия — это примерно 85% от всего стрелкового вооружения в обращении.

Соединенные Штаты остаются в особой лиге: здесь на 100 жителей приходится примерно 120,5 единиц оружия. Этот показатель не имеет себе равных в мире и отражает укорененную культуру владения оружием, связанную со второй поправкой к Конституции и огромным гражданским рынком.

Для сравнения, в большинстве европейских стран в среднем приходится менее 30 единиц оружия на 100 человек. Так, в Финляндии и Швейцарии этот показатель колеблется в районе 27–32, тогда как во Франции и Германии фиксируется около 20–25. В Йемене, где многолетний конфликт нормализовал владение оружием, этот показатель составляет около 52,8 на 100 человек.

В Азии и Африке цифры значительно скромнее. В Индии, Японии и Нигерии на 100 граждан приходится менее пяти единиц гражданского оружия. Страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Аргентина, демонстрируют умеренные уровни — в среднем от восьми до 15 единиц на 100 жителей.

В Европе правительства ужесточают законодательство об оружии в ответ на растущее число инцидентов. Например, Швеция в 2025 году, после громкой перестрелки на почве бандитского насилия, объявила о новых мерах контроля, призванных усилить лицензирование и отслеживание нелегального оружия.

Тем временем Франция и Германия усилили мониторинг выдачи охотничьих и спортивных лицензий после сообщений о проникновении нелегального оружия из Восточной Европы.

Австралия, чьи строгие законы об оружии часто служат примером, сама столкнулась с новой волной критики. Эксперты предупреждают, что, несмотря на надежную систему лицензирования, общее количество огнестрельного оружия в стране с 2005 года почти удвоилось.

В России данный показатель составляет 12,3 единицы огнестрельного оружия на 100 жителей.