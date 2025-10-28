Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Страны-лидеры: на кого приходится большая часть гражданского оружия в мире
Мировая карта владения гражданским огнестрельным оружием открывает поразительную диспропорцию: подавляющая часть мирового арсенала сосредоточена в руках жителей всего нескольких стран.
Согласно данным портала Small Arms Survey, по состоянию на конец прошлого года у граждан по всему миру находилось около 857 миллионов единиц гражданского огнестрельного оружия — это примерно 85% от всего стрелкового вооружения в обращении.
Соединенные Штаты остаются в особой лиге: здесь на 100 жителей приходится примерно 120,5 единиц оружия. Этот показатель не имеет себе равных в мире и отражает укорененную культуру владения оружием, связанную со второй поправкой к Конституции и огромным гражданским рынком.
Для сравнения, в большинстве европейских стран в среднем приходится менее 30 единиц оружия на 100 человек. Так, в Финляндии и Швейцарии этот показатель колеблется в районе 27–32, тогда как во Франции и Германии фиксируется около 20–25. В Йемене, где многолетний конфликт нормализовал владение оружием, этот показатель составляет около 52,8 на 100 человек.
В Азии и Африке цифры значительно скромнее. В Индии, Японии и Нигерии на 100 граждан приходится менее пяти единиц гражданского оружия. Страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Аргентина, демонстрируют умеренные уровни — в среднем от восьми до 15 единиц на 100 жителей.
В Европе правительства ужесточают законодательство об оружии в ответ на растущее число инцидентов. Например, Швеция в 2025 году, после громкой перестрелки на почве бандитского насилия, объявила о новых мерах контроля, призванных усилить лицензирование и отслеживание нелегального оружия.
Тем временем Франция и Германия усилили мониторинг выдачи охотничьих и спортивных лицензий после сообщений о проникновении нелегального оружия из Восточной Европы.
Австралия, чьи строгие законы об оружии часто служат примером, сама столкнулась с новой волной критики. Эксперты предупреждают, что, несмотря на надежную систему лицензирования, общее количество огнестрельного оружия в стране с 2005 года почти удвоилось.
В России данный показатель составляет 12,3 единицы огнестрельного оружия на 100 жителей.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Декабря, 2014
Самые необычные отели в мире
31 Октября, 2014
Загадка кембрийского взрыва
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии