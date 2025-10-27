Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Золотой Флот»: США решили кардинально изменить свой ВМФ

Дональд Трамп предложил создать «Золотой Флот», призванный переосмыслить военно-морскую мощь США на фоне растущего влияния Китая. ВМС США и вашингтонское руководство в настоящее время ведут переговоры о создании нового класса (или нового поколения) американских боевых кораблей, получившего рабочее название «Золотой Флот».

Современный эсминец ВМС США класса «Арли Берк» / © U.S. Department of War

Пока это не официальная программа, но она сигнализирует о том, что США, возможно, готовы пересмотреть состав своего надводного флота, сделав ставку на более крупные корабли с большой дальностью плавания и мощным ракетным вооружением, при поддержке меньших по размеру беспилотных судов или кораблей класса корвет. По данным издания The Independent, Трамп, как сообщается, хочет видеть «Золотой Флот» состоящим из новых, мощных и более эстетически привлекательных кораблей. Мотивация частично связана с национальной обороной (сдерживанием Китая), а частично — с вопросами престижа. Ранее он заявлял, что ему не нравится внешний вид современных военных кораблей, и он хочет нечто более впечатляющее визуально.

Согласно сообщению Army Recognition, «Золотой Флот» должен стать архитектурой военно-морских сил следующего поколения, ориентированной на противодействие масштабной судостроительной программе Китая и его возможностям в области ракет большой дальности.

План предполагает строительство более крупных основных боевых кораблей водоизмещением от 15 000 до 20 000 тонн. Для сравнения, это больше, чем современные эсминцы, и ближе к крейсерам по размеру. Корабли будут нести мощное вооружение, ракеты большой дальности и гиперзвуковые.

Также, по сообщениям, разрабатываются планы по созданию многочисленных малых судов поддержки (корветы, легкие фрегаты, беспилотные платформы). Таким образом, цель заключается в создании «распределенного, живучего флота, способного наносить удары на большую дальность», вместо традиционной модели, сфокусированной на авианосцах.