«Золотой Флот»: США решили кардинально изменить свой ВМФ
Дональд Трамп предложил создать «Золотой Флот», призванный переосмыслить военно-морскую мощь США на фоне растущего влияния Китая. ВМС США и вашингтонское руководство в настоящее время ведут переговоры о создании нового класса (или нового поколения) американских боевых кораблей, получившего рабочее название «Золотой Флот».
Пока это не официальная программа, но она сигнализирует о том, что США, возможно, готовы пересмотреть состав своего надводного флота, сделав ставку на более крупные корабли с большой дальностью плавания и мощным ракетным вооружением, при поддержке меньших по размеру беспилотных судов или кораблей класса корвет. По данным издания The Independent, Трамп, как сообщается, хочет видеть «Золотой Флот» состоящим из новых, мощных и более эстетически привлекательных кораблей. Мотивация частично связана с национальной обороной (сдерживанием Китая), а частично — с вопросами престижа. Ранее он заявлял, что ему не нравится внешний вид современных военных кораблей, и он хочет нечто более впечатляющее визуально.
Согласно сообщению Army Recognition, «Золотой Флот» должен стать архитектурой военно-морских сил следующего поколения, ориентированной на противодействие масштабной судостроительной программе Китая и его возможностям в области ракет большой дальности.
План предполагает строительство более крупных основных боевых кораблей водоизмещением от 15 000 до 20 000 тонн. Для сравнения, это больше, чем современные эсминцы, и ближе к крейсерам по размеру. Корабли будут нести мощное вооружение, ракеты большой дальности и гиперзвуковые.
Также, по сообщениям, разрабатываются планы по созданию многочисленных малых судов поддержки (корветы, легкие фрегаты, беспилотные платформы). Таким образом, цель заключается в создании «распределенного, живучего флота, способного наносить удары на большую дальность», вместо традиционной модели, сфокусированной на авианосцах.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
