Слушатели узнают, кто такие «живые ископаемые», как и почему они смогли пережить миллионы лет.
О мероприятии
Практикующий биолог, сотрудник Санкт-Петербургского зоологического музея и ведущий специалист проекта «Палеопарк России» Александр Острошабов расскажет про мир удивительных существ, доживших до наших дней практически в неизменном виде. Слушатели узнают, кто такие «живые ископаемые», как и почему они смогли пережить миллионы лет, и какие мифы и заблуждения связаны с этими организмами.
Кроме того, лектор обсудит роль этих уникальных организмов в биологической науке; исследует места, где можно встретить «затерянные миры» с представителями минувших эпох, и оценит шансы на выживание у «звезд» палеонтологии — динозавров и мамонтов.
Набережная Обводного канала, 74Б
