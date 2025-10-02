Слушатели узнают, кто такие «живые ископаемые», как и почему они смогли пережить миллионы лет.

Гости из прошлого: «живые ископаемые» и их значение для науки

Практикующий биолог, сотрудник Санкт-Петербургского зоологического музея и ведущий специалист проекта «Палеопарк России» Александр Острошабов расскажет про мир удивительных существ, доживших до наших дней практически в неизменном виде. Слушатели узнают, кто такие «живые ископаемые», как и почему они смогли пережить миллионы лет, и какие мифы и заблуждения связаны с этими организмами.

Кроме того, лектор обсудит роль этих уникальных организмов в биологической науке; исследует места, где можно встретить «затерянные миры» с представителями минувших эпох, и оценит шансы на выживание у «звезд» палеонтологии — динозавров и мамонтов.

