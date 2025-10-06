Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал то, что у него получается лучше всего: спокойно предупредил о проблемах, связанных с искусственным интеллектом, при этом не проявляя особого волнения.
Во время экскурсии по одному из огромных дата-центров OpenAI, строящихся в Абилине, штат Техас, Альтман дал довольно взвешенную оценку возможной ситуации, которая могла бы финансово раздавить всю отрасль.
«За те десять лет, что мы уже работаем, и десятилетия, что впереди, будут как подъемы, так и падения», — отметил он.
Такое спокойное, почти тривиальное заявление странно слышать от человека, который возглавляет стартап стоимостью полтриллиона долларов, и представляет собой авангард стремительно растущей индустрии ИИ. Практически вся мировая экономика инвестирует сегодня в эту отрасль.
Иллюстрацией масштабов влияния ИИ служит статистика, приведенная Wall Street Journal: в США капитальные вложения в ИИ за последние два квартала внесли больший вклад в экономический рост, чем все расходы домохозяйств.
Таким образом, вовсе не преувеличение сказать, что если пузырь ИИ лопнет, это может серьезно ударить по всей экономике.
Признаки угрозы видны повсюду — и один из самых тревожных заключается в том, что крупнейшие компании в области ИИ пока не доказали способности получать прибыль от технологий, на которые инвесторы ставят миллиарды долларов, рассчитывая на революцию в производительности.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гиперзвуковая революция: пуски «Циркона», наконец, сделали российский флот мировой величиной?
Состояние и перспективы украинских ВВС
Обучение в Сети: дистанционное образование с точки зрения психологии
Битва селедок, бобровые войны и ананасный манифест
Самые странные объекты на картах Google Earth
Как стать пилотом
Хватит ли нам лития?
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии