Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал то, что у него получается лучше всего: спокойно предупредил о проблемах, связанных с искусственным интеллектом, при этом не проявляя особого волнения.

Сэм Альтман / © Shutterstock

Во время экскурсии по одному из огромных дата-центров OpenAI, строящихся в Абилине, штат Техас, Альтман дал довольно взвешенную оценку возможной ситуации, которая могла бы финансово раздавить всю отрасль.

«За те десять лет, что мы уже работаем, и десятилетия, что впереди, будут как подъемы, так и падения», — отметил он.

Такое спокойное, почти тривиальное заявление странно слышать от человека, который возглавляет стартап стоимостью полтриллиона долларов, и представляет собой авангард стремительно растущей индустрии ИИ. Практически вся мировая экономика инвестирует сегодня в эту отрасль.

Иллюстрацией масштабов влияния ИИ служит статистика, приведенная Wall Street Journal: в США капитальные вложения в ИИ за последние два квартала внесли больший вклад в экономический рост, чем все расходы домохозяйств.

Таким образом, вовсе не преувеличение сказать, что если пузырь ИИ лопнет, это может серьезно ударить по всей экономике.

Признаки угрозы видны повсюду — и один из самых тревожных заключается в том, что крупнейшие компании в области ИИ пока не доказали способности получать прибыль от технологий, на которые инвесторы ставят миллиарды долларов, рассчитывая на революцию в производительности.