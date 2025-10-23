Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX обновила собственный рекорд по числу запусков за год
С базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 22 октября стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту. Это был уже 133-й пуск Falcon 9 в 2025 году, что превысило прошлогодний рекорд.
Новые спутники пополнят орбитальную группировку Starlink, обеспечивающую интернет-связь по всему миру. Всего же сегодняшний старт стал 138-м запуском SpaceX в 2025 году, что сравняло показатель компании с общим числом запусков за весь 2024 год.
В прошлом году SpaceX провела 132 запуска Falcon 9, два полета Falcon Heavy и четыре суборбитальных испытания Starship. В 2025-м Falcon Heavy пока не летала, а пять других миссий пришлись как раз на тесты Starship.
Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю через восемь с половиной минут после старта, совершив посадку в Тихом океане на судно SpaceX. Для этой первой ступени Falcon 9, с серийным номером B1075, это был уже 21-й полет и посадка.
Тем временем верхняя ступень продолжила выведение спутников на низкую околоземную орбиту, где они были развернуты примерно через час после старта.
Запуск стал очередным достижением для SpaceX. Всего несколько дней назад, 19 октября, компания выполнила два запуска за сутки: один вывел на орбиту 10-тысячный спутник Starlink, а второй поставил новый рекорд — 31-й полет одной и той же ступени Falcon 9.
Новую миссию к Урану, по нынешним планам, нужно запустить в начале 2030-х годов, но зонд к тому времени вряд ли успеют построить и подготовить. Это может оказаться даже к лучшему: ученые обдумывают вариант использования для полета к ледяному гиганту новейшей космической системы Starship, которая сейчас проходит испытания. Она могла бы добраться до Урана на несколько лет быстрее, чем предполагается по классической схеме.
Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июня, 2014
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
12 Сентября, 2016
Сталинские соколы: мифы и реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии