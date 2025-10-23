  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 октября, 07:05
Рейтинг: +1076
Посты: 2423

SpaceX обновила собственный рекорд по числу запусков за год

С базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 22 октября стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту. Это был уже 133-й пуск Falcon 9 в 2025 году, что превысило прошлогодний рекорд.

# SpaceX
# космос
# ракеты
Старт ракеты Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 22 октября / © SpaceX
Старт ракеты Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 22 октября / © SpaceX

Новые спутники пополнят орбитальную группировку Starlink, обеспечивающую интернет-связь по всему миру. Всего же сегодняшний старт стал 138-м запуском SpaceX в 2025 году, что сравняло показатель компании с общим числом запусков за весь 2024 год.

В прошлом году SpaceX провела 132 запуска Falcon 9, два полета Falcon Heavy и четыре суборбитальных испытания Starship. В 2025-м Falcon Heavy пока не летала, а пять других миссий пришлись как раз на тесты Starship.

Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю через восемь с половиной минут после старта, совершив посадку в Тихом океане на судно SpaceX. Для этой первой ступени Falcon 9, с серийным номером B1075, это был уже 21-й полет и посадка.

Тем временем верхняя ступень продолжила выведение спутников на низкую околоземную орбиту, где они были развернуты примерно через час после старта.

Запуск стал очередным достижением для SpaceX. Всего несколько дней назад, 19 октября, компания выполнила два запуска за сутки: один вывел на орбиту 10-тысячный спутник Starlink, а второй поставил новый рекорд — 31-й полет одной и той же ступени Falcon 9.

