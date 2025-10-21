Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA может отказаться от SpaceX для высадки на Луну из-за серьезных задержек

NASA готовится отказаться от сотрудничества с компанией SpaceX в рамках своей первой за более чем полвека попытки доставить астронавтов на поверхность Луны.

Концепт лунного модуля Blue Moon компании Blue Origin / © Blue Origin

Как сообщило издание Reuters, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил, что агентство рассматривает возможность привлечения компании Blue Origin, принадлежащей одному из главных соперников Илона Маска — Джеффу Безосу.

«Я собираюсь открыть этот контракт для пересмотра. Думаю, мы увидим участие таких компаний, как Blue Origin, и, возможно, других», — заявил Даффи в эфире телеканала Fox News 20 октября. — «Нас ждет космическая гонка между американскими компаниями за право первыми вернуть нас на Луну».

Этот неожиданный поворот показывает, что NASA начинает терять уверенность в SpaceX и ее транспортной системе Starship, которая все сильнее отстает от графика. Разработка ракеты в последние годы сталкивалась с многочисленными неудачами, и теперь у руководства NASA растут опасения, что модификация для программы Human Landing Systems может не успеть к запланированной дате высадки астронавтов с орбиты Луны на поверхность в рамках миссии «Артемида III» в 2027 году.

Белый дом, в свою очередь, дал понять, что не хочет уступать Китаю, который планирует отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Ранее эксперты уже предупреждали, что постоянные задержки со стороны SpaceX могут сорвать сроки NASA и позволить Китаю опередить США в новой лунной гонке.

Тем временем компания Безоса Blue Origin разрабатывает собственный лунный модуль под названием Blue Moon — второй после Starship, заключивший контракт с NASA в рамках программы «Артемида». Он должен доставить на Луну экипаж из четырех астронавтов в рамках миссии «Артемида V», запланированной на 2030 год.

С учетом давнего соперничества между Безосом и Маском — которое уже много лет носит открытый характер — высказывания Даффи могут вновь подлить масла в огонь.