NASA может отказаться от SpaceX для высадки на Луну из-за серьезных задержек
NASA готовится отказаться от сотрудничества с компанией SpaceX в рамках своей первой за более чем полвека попытки доставить астронавтов на поверхность Луны.
Как сообщило издание Reuters, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил, что агентство рассматривает возможность привлечения компании Blue Origin, принадлежащей одному из главных соперников Илона Маска — Джеффу Безосу.
«Я собираюсь открыть этот контракт для пересмотра. Думаю, мы увидим участие таких компаний, как Blue Origin, и, возможно, других», — заявил Даффи в эфире телеканала Fox News 20 октября. — «Нас ждет космическая гонка между американскими компаниями за право первыми вернуть нас на Луну».
Этот неожиданный поворот показывает, что NASA начинает терять уверенность в SpaceX и ее транспортной системе Starship, которая все сильнее отстает от графика. Разработка ракеты в последние годы сталкивалась с многочисленными неудачами, и теперь у руководства NASA растут опасения, что модификация для программы Human Landing Systems может не успеть к запланированной дате высадки астронавтов с орбиты Луны на поверхность в рамках миссии «Артемида III» в 2027 году.
Белый дом, в свою очередь, дал понять, что не хочет уступать Китаю, который планирует отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Ранее эксперты уже предупреждали, что постоянные задержки со стороны SpaceX могут сорвать сроки NASA и позволить Китаю опередить США в новой лунной гонке.
Тем временем компания Безоса Blue Origin разрабатывает собственный лунный модуль под названием Blue Moon — второй после Starship, заключивший контракт с NASA в рамках программы «Артемида». Он должен доставить на Луну экипаж из четырех астронавтов в рамках миссии «Артемида V», запланированной на 2030 год.
С учетом давнего соперничества между Безосом и Маском — которое уже много лет носит открытый характер — высказывания Даффи могут вновь подлить масла в огонь.
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
