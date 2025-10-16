Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опросы показали рост тревоги по поводу ИИ во всем мире

Тревога по поводу искусственного интеллекта (ИИ) ощущается не только в США. Недавний опрос Pew Research Center показал, что большинство взрослых американцев считают, что ИИ «ухудшит способность людей мыслить творчески», а половина респондентов полагает, что технология ослабит способность строить значимые отношения.

ChatGPT / © OpenAI

Согласно последнему опросу центра, становится ясно, что обеспокоенность ИИ быстро растет не только среди американцев — многие люди по всему миру испытывают серьезные опасения по поводу технологий. Опрос, проведенный весной этого года, показал, что значительная часть жителей 25 стран «более обеспокоена, чем воодушевлена» растущим присутствием ИИ в повседневной жизни.

Наибольшую тревогу выразили взрослые жители США, Италии, Австралии и Бразилии. Воодушевление в целом было умеренным: не нашлось ни одной страны, где бы более 30% взрослых сказали, что они «более взволнованы, чем обеспокоены» использованием ИИ.

Опрос также показал интересную зависимость между доходом и осведомленностью об ИИ. Примерно половина взрослых в более состоятельных странах, таких как Япония, Германия и Франция, заявили, что они «много слышали» об ИИ, в то время как в Индии и Кении таких людей оказалось всего 14 % и 12 % соответственно.

Более образованные взрослые чаще говорили, что воодушевлены ИИ. Аналогично, те, кто «практически постоянно пользуется интернетом», также в основном выражали интерес и энтузиазм.