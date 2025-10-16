Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стало известно, когда представят ранний прототип танка M1E3 Abrams
Армия США стремится получить ранний прототип следующей версии танка Abrams, известной как M1E3, до конца текущего года. Новый M1E3, как ожидается, будет значительно отличаться от предыдущих версий Abrams, предлагая широкий спектр новых оборонительных возможностей и передовых технологий, а также сниженный вес и улучшенную топливную эффективность.
Доктор Алекс Миллер, главный технолог и старший советник по науке и технологиям при начальнике штаба армии, рассказал про текущее состояние работы над M1E3 на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA).
В 2023 году армия объявила о отказе от планов по постепенным улучшениям существующей модели M1A2 в пользу нового M1E3. General Dynamics Land Systems (GDLS), текущий главный подрядчик программы Abrams, получила первый контракт на разработку M1E3 в прошлом году.
Компания Caterpillar предоставит силовой агрегат для раннего прототипа, а трансмиссия поступит от SAPA. Ключевой особенностью будущего M1E3 станет гибридная силовая установка, которая обеспечит более экономичное решение по сравнению с топливным газотурбинным двигателем нынешних Abrams.
«Это будет гибрид. Не полностью электрический, — пояснил Миллер. — Полностью электрический вариант нам не нужен, потому что негде заряжать. Жидкое топливо необходимо для генерации энергии. По предварительным расчетам, гибридная установка будет примерно на 40 % эффективнее».
Армия также ранее сообщала, что целевая масса M1E3 — около 60 тонн, тогда как с полной боевой нагрузкой последняя версия M1A2 SEPv3 весит около 78 тонн. Избыточный вес остаётся серьезной проблемой для семейства Abrams с 1970-х годов.
Еще одной ключевой особенностью M1E3 станет интегрированная система активной защиты (APS). Армия уже интегрировала израильскую боевую систему Trophy на части существующих Abrams. Trophy — это так называемая «жесткая» APS, которая с помощью кинетических снарядов уничтожает или нарушает работу входящих противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и других средств пехотного противотанкового вооружения, включая ручные реактивные гранатометы и РПГ. Существуют версии системы, защищающие также от дронов.
Новая APS, оптимизированная для M1E3, может улучшить требования к мощности, весу и конструкции танка. В будущем жесткие APS будут еще более значимы для танков и тяжелой бронетехники, включая защиту от дронов. Армия также рассматривает установку дополнительной брони на существующие Abrams и другие тяжелые машины для защиты от атак сверху, в том числе дронов и, в меньшей степени, ПТУР.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Марта, 2015
Самые холодные места на Земле
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
16 Ноября, 2021
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии