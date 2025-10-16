Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стало известно, когда представят ранний прототип танка M1E3 Abrams

Армия США стремится получить ранний прототип следующей версии танка Abrams, известной как M1E3, до конца текущего года. Новый M1E3, как ожидается, будет значительно отличаться от предыдущих версий Abrams, предлагая широкий спектр новых оборонительных возможностей и передовых технологий, а также сниженный вес и улучшенную топливную эффективность.

Художественное изображение танка M1E3 Abrams / © General Dynamics Land Systems

Доктор Алекс Миллер, главный технолог и старший советник по науке и технологиям при начальнике штаба армии, рассказал про текущее состояние работы над M1E3 на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA).

В 2023 году армия объявила о отказе от планов по постепенным улучшениям существующей модели M1A2 в пользу нового M1E3. General Dynamics Land Systems (GDLS), текущий главный подрядчик программы Abrams, получила первый контракт на разработку M1E3 в прошлом году.

Компания Caterpillar предоставит силовой агрегат для раннего прототипа, а трансмиссия поступит от SAPA. Ключевой особенностью будущего M1E3 станет гибридная силовая установка, которая обеспечит более экономичное решение по сравнению с топливным газотурбинным двигателем нынешних Abrams.

«Это будет гибрид. Не полностью электрический, — пояснил Миллер. — Полностью электрический вариант нам не нужен, потому что негде заряжать. Жидкое топливо необходимо для генерации энергии. По предварительным расчетам, гибридная установка будет примерно на 40 % эффективнее».

Армия также ранее сообщала, что целевая масса M1E3 — около 60 тонн, тогда как с полной боевой нагрузкой последняя версия M1A2 SEPv3 весит около 78 тонн. Избыточный вес остаётся серьезной проблемой для семейства Abrams с 1970-х годов.

Еще одной ключевой особенностью M1E3 станет интегрированная система активной защиты (APS). Армия уже интегрировала израильскую боевую систему Trophy на части существующих Abrams. Trophy — это так называемая «жесткая» APS, которая с помощью кинетических снарядов уничтожает или нарушает работу входящих противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и других средств пехотного противотанкового вооружения, включая ручные реактивные гранатометы и РПГ. Существуют версии системы, защищающие также от дронов.

Новая APS, оптимизированная для M1E3, может улучшить требования к мощности, весу и конструкции танка. В будущем жесткие APS будут еще более значимы для танков и тяжелой бронетехники, включая защиту от дронов. Армия также рассматривает установку дополнительной брони на существующие Abrams и другие тяжелые машины для защиты от атак сверху, в том числе дронов и, в меньшей степени, ПТУР.