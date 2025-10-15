Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы
Австралия и Европа — регионы с разной историей, климатом и природой, но интересно сравнить их по размеру территорий и численности населения. Инфографика наглядно показывает соотношение их размеров.
Австралия — самый маленький материк. Его территории занимают около 7,7 миллиона квадратных километров. Однако по площади он сопоставим с Европой.
Европа растянулась на 10,2 миллиона квадратных километров, но примерно треть приходится на Россию. Без учета России площадь Европы — около 6,6 миллиона квадратных километров. Для сравнения, Евросоюз занимает примерно 4,2 миллиона квадратных километров.
Однако только в одном Евросоюзе проживает около 450,4 миллиона человек, а во всей Европе — примерно 744 миллиона человек. Население Австралии составляет около 27 миллионов человек.
Австралийцы в основном живут на побережье океана, а внутренние территории в основном пустуют. По данным за 2024 год, только в двух крупнейших городах — Сиднее (около 5,23 миллиона человек) и Мельбурне (около 4,95 миллиона человек) — проживало более трети населения страны.
