Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы

Австралия и Европа — регионы с разной историей, климатом и природой, но интересно сравнить их по размеру территорий и численности населения. Инфографика наглядно показывает соотношение их размеров.

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы / © The True Size

Австралия — самый маленький материк. Его территории занимают около 7,7 миллиона квадратных километров. Однако по площади он сопоставим с Европой.

Европа растянулась на 10,2 миллиона квадратных километров, но примерно треть приходится на Россию. Без учета России площадь Европы — около 6,6 миллиона квадратных километров. Для сравнения, Евросоюз занимает примерно 4,2 миллиона квадратных километров.

Однако только в одном Евросоюзе проживает около 450,4 миллиона человек, а во всей Европе — примерно 744 миллиона человек. Население Австралии составляет около 27 миллионов человек.

Австралийцы в основном живут на побережье океана, а внутренние территории в основном пустуют. По данным за 2024 год, только в двух крупнейших городах — Сиднее (около 5,23 миллиона человек) и Мельбурне (около 4,95 миллиона человек) — проживало более трети населения страны.