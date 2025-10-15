Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые представил универсальную платформу вертикального взлета, способную адаптироваться к разным задачам

На VII Китайской международной вертолетной выставке в Тяньцзине специалисты компании AVIC Global Cultural Technology впервые представили макет боевого летательного аппарата «Фиолетовое Пламя», разрабатываемого в рамках проекта «Южные Небесные Врата».

Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology

«Фиолетовое Пламя» задуман как универсальная платформа вертикального взлета и посадки, глубоко интегрированная с автономным искусственным интеллектом (ИИ). Она способна свободно менять свою конфигурацию, демонстрируя высокую адаптивность при выполнении многоцелевых задач — от поисково-спасательных операций и эвакуации раненых до ликвидации последствий стихийных бедствий.

Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology

В рамках проекта «Южные Небесные Врата» в прошлом году инженеры представили макет сверхзвукового китайского истребителя нового поколения под названием «Белый император».