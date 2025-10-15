Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай впервые представил универсальную платформу вертикального взлета, способную адаптироваться к разным задачам
На VII Китайской международной вертолетной выставке в Тяньцзине специалисты компании AVIC Global Cultural Technology впервые представили макет боевого летательного аппарата «Фиолетовое Пламя», разрабатываемого в рамках проекта «Южные Небесные Врата».
«Фиолетовое Пламя» задуман как универсальная платформа вертикального взлета и посадки, глубоко интегрированная с автономным искусственным интеллектом (ИИ). Она способна свободно менять свою конфигурацию, демонстрируя высокую адаптивность при выполнении многоцелевых задач — от поисково-спасательных операций и эвакуации раненых до ликвидации последствий стихийных бедствий.
В рамках проекта «Южные Небесные Врата» в прошлом году инженеры представили макет сверхзвукового китайского истребителя нового поколения под названием «Белый император».
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
