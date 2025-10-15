  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
15 октября, 15:15
Рейтинг: +19
Посты: 102

Китай впервые представил универсальную платформу вертикального взлета, способную адаптироваться к разным задачам

На VII Китайской международной вертолетной выставке в Тяньцзине специалисты компании AVIC Global Cultural Technology впервые представили макет боевого летательного аппарата «Фиолетовое Пламя», разрабатываемого в рамках проекта «Южные Небесные Врата».

Сообщество
# Китай
# концепты
# оружие
# технологии
Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology
Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology

«Фиолетовое Пламя» задуман как универсальная платформа вертикального взлета и посадки, глубоко интегрированная с автономным искусственным интеллектом (ИИ). Она способна свободно менять свою конфигурацию, демонстрируя высокую адаптивность при выполнении многоцелевых задач — от поисково-спасательных операций и эвакуации раненых до ликвидации последствий стихийных бедствий.

Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology
Макет аппарата «Фиолетовое Пламя» / © Kuai Technology

В рамках проекта «Южные Небесные Врата» в прошлом году инженеры представили макет сверхзвукового китайского истребителя нового поколения под названием «Белый император».

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые создали новый прочный эластичный материал для сращивания костей

    15 октября, 15:00

  2. Древние вулканы доставили скрытый лед к экватору Марса

    15 октября, 14:48

  3. Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

    15 октября, 14:22

  4. Археологи прочитали историю родов по костям и зубам

    15 октября, 13:15
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Дмитрий Игровой
19 минут назад
Егор, напротив, кошка считается чистым животным, исламскому мировоззрению очень импонирует, что кошка следит за собой, умываясь языком и

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юрий Сагадатов
19 минут назад
Александр, НДФЛ - 39% , НДС - 30% , Налог на прибыль - 50% и будет вам космонавтика как в СССР и то при условии что бюджет не разворуют и все будут работать

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Gennadiy Shin
39 минут назад
Ни одной страны ЕС

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Lola
52 минуты назад
Andy, мужик ты щас серьезно? 🙂 Боже мой🤦

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Lola
59 минут назад
Егор, нет не правда. Наоборот мусульманам в Коране сказано хорошо относиться к животным и можно заводить животных, а в особенности котов. Их даже

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Игнатьев
59 минут назад
Простая проверка поиска в интернете и великобритания сдувается с 513млрд до 39млрд экспорта. Проверяйте данные прежде чем опубликовыватт

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Иван Колупаев
1 час назад
Val, если под "добьем вас нацистов" подразумевать зачистку всей территории Украины то до 2030 это очень оптимистичный прогноз 484 / 6 = 97 (оставшаяся

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Val Maestro
2 часа назад
Александр, с чего бы это приказал долго жить? Проект заморожен на неопределённый срок. Вот добьем вас нацистов, и проект откроется в 2030 году.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Vladimir Sadovskiy
2 часа назад
Даниил, это статья ради статьи. Мало того,что в каждом организме хватает частей,при потере которых он не утрачивает своих важнейших функций и не

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Demon 34
2 часа назад
Михаил, тут их целый огород)

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Евгений Шаляпин
3 часа назад
Какая-то мадам нарисовала бублик и разместила рисунок назвав это черной дырой... . Рисунок понравился , но особенно понравилось название рисунка.

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Евгения Михайловна
3 часа назад
Querky, Шариков?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
3 часа назад
Осталось только возможность респавна добавить и будет совсем хорошо

Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя

Александр Сас
4 часа назад
Чего только не придумают атеисты)

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Alexander Nazarov
4 часа назад
Платон, ну, согласен и об этом я сам же оговорился в своём комментарии. Будем посмотреть, как говорится 😉

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Сергей, Вы путаете идею и создание прототипов с действительной основательной работой) Да, история у нее очень длинная. Но сейчас это уже давно не

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Alexander, Интересное сравнение, но мне кажется, у них принципиально разные технологии и цели. Московский монорельс как раз и провалился из-за огромной

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

abdulloh muhammad
5 часов назад
Егор, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

abdulloh muhammad
5 часов назад
Kamera, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергеев Александр
6 часов назад
Это ухилянты здесь разбушевались.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно