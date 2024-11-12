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«Белый император»: на китайском авиасалоне показали модель сверхзвукового истребителя следующего поколения

На открывшейся 12 ноября выставке Airshow China 2024 в Чжухае представили макет сверхзвукового китайского истребителя нового поколения под названием «Белый император».

Макет сверхзвукового китайского истребителя «Белый император» / © DS北风（风哥）

По информации, размещенной на стенде рядом с макетом, новый истребитель сможет выполнять не только боевые и разведывательные задачи, но и станет платформой для радиоэлектронной борьбы.

Различные элементы конструкции (аэродинамические линии и угловатый стелс-дизайн) фюзеляжа должны снизить радиолокационную заметность «Белого императора», повысив его эффективность и скрытность.

Истребитель создали с применением модульной конструкции, которая позволит упростить его техническое обслуживание.

Макет сверхзвукового китайского истребителя «Белый император» / © DS北风（风哥）

Макет сверхзвукового китайского истребителя «Белый император» / © DS北风（风哥）

Макет сверхзвукового китайского истребителя «Белый император» / © DS北风（风哥）