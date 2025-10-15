Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Маск повысил продажи Cybertruck, выкупив часть машин через собственные компании
В 2023 году генеральный директор Tesla Илон Маск обещал, что его электрический пикап Cybertruck «будет продаваться как горячие пирожки» — от 250 до 500 тысяч штук в год, как только производство выйдет на плановую мощность.
Прошло более двух лет, а реальность оказалась куда прозаичнее: Tesla даже близко не подошла к обещанным цифрам. На деле продажи пикапа провалились — за текущий год не продано и 20 тысяч единиц. И если бы не «внутренние меры» для приукрашивания отчетности, картина выглядела бы еще хуже. Как сообщило издание Electrek, Маск начал продавать залежавшиеся Cybertruck собственным компаниям: SpaceX уже получила сотни машин и ожидает тысячи новых поставок. Автовозы с Cybertruck также заметили у офисов его ИИ-стартапа xAI.
Фактически, это признание провала — некогда любимейший проект Маска превратился в источник смущения.
Цифры говорят сами за себя: Tesla продала всего 5385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года — это на 63% меньше, чем годом ранее. Общий объем продаж за год — около 16 тысяч.
Пикап стал предметом восьми отзывных кампаний — из-за заметных конструкторских ошибок и проблем. Электромобиль критикуют за небольшой запас хода при высокой цене, а вторичный рынок рухнул, превратив покупку Cybertruck в сомнительное вложение.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Коронавирус, инкубационный период и самолеты: хорошие, плохие и никакие новости
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
Межзвездный роуминг
Хитрый, расчетливый и нереальный: кто такой демон Максвелла
Ядерный малый ледниковый период: ученые смоделировали мир после войны России и США
7 исторических параллелей к «Игре престолов»
Самые дорогие военные проекты, закончившиеся ничем
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии