Маск повысил продажи Cybertruck, выкупив часть машин через собственные компании

В 2023 году генеральный директор Tesla Илон Маск обещал, что его электрический пикап Cybertruck «будет продаваться как горячие пирожки» — от 250 до 500 тысяч штук в год, как только производство выйдет на плановую мощность.

Tesla Cybertruck на «Звездной базе» SpaceX / © NSF

Прошло более двух лет, а реальность оказалась куда прозаичнее: Tesla даже близко не подошла к обещанным цифрам. На деле продажи пикапа провалились — за текущий год не продано и 20 тысяч единиц. И если бы не «внутренние меры» для приукрашивания отчетности, картина выглядела бы еще хуже. Как сообщило издание Electrek, Маск начал продавать залежавшиеся Cybertruck собственным компаниям: SpaceX уже получила сотни машин и ожидает тысячи новых поставок. Автовозы с Cybertruck также заметили у офисов его ИИ-стартапа xAI.

Фактически, это признание провала — некогда любимейший проект Маска превратился в источник смущения.

Цифры говорят сами за себя: Tesla продала всего 5385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года — это на 63% меньше, чем годом ранее. Общий объем продаж за год — около 16 тысяч.

Пикап стал предметом восьми отзывных кампаний — из-за заметных конструкторских ошибок и проблем. Электромобиль критикуют за небольшой запас хода при высокой цене, а вторичный рынок рухнул, превратив покупку Cybertruck в сомнительное вложение.