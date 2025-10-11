  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 октября, 19:41
Рейтинг: +78
Посты: 205

Карта смертной казни: кто отменил, а кто оставил

Смертная казнь — одна из самых спорных мер наказания в мире. Большая часть стран движется в сторону ее полного запрета или ограничения, однако в некоторых государствах суды продолжают выносить смертные приговоры. Инфографика наглядно показывает, как распределяются позиции стран по этому вопросу.

Сообщество
# законы
# Инфографики
# казнь
# карты
# право
# смертная казнь
# страны мира
Карта применения смертной казни в мире / © France 24
Карта применения смертной казни в мире / © France 24

По данным на октябрь 2025 года, в 145 странах мира смертная казнь в качестве меры наказания фактически не применяется. 113 стран ввели полный запрет высшей меры. Как отмечает Совет Европы, Беларусь — единственная европейская страна, где продолжает применяться смертная казнь. В США также сохраняется такая мера наказания, хотя ситуация различается в зависимости от штата. Чаще всего в 2024 году казнили в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Йемене. 

Сохраняется смертная казнь и в Японии. Последний раз приговор привели в исполнение в 2022 году. Несмотря на дискуссии об отмене казни, более 80% японцев выступают против этого. Они утверждают, что казнь — важная часть правосудия.

В некоторых странах, к примеру, в России смертная казнь полностью не запрещена, но на нее ввели мораторий 16 апреля 1997 года. Как пояснил в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, вернуть в стране смертную казнь получится, лишь изменив Конституцию.

Российская империя была одной из первых стран, которые ввели ограничения на смертную казнь. Елизавета Петровна ограничила смертную казнь в 1744 году. Полный запрет на смертный приговор она не вводила, однако издала указ, согласно которому без ее утверждения казнь проводить было нельзя. До своей смерти она таких разрешений не выдавала. Хотя в стране сохранялись другие жестокие меры наказания, даже ограничение смертной казни в то время было прогрессивным решением, вызвавшим много споров, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Венесуэла была первой страной, которая полностью отменила смертную казнь. Это произошло в 1863 году. В 2025 году полный запрет на смертную казнь действует в 113 странах мира. В Зимбабве запретили меру наказания в 2024 году. Принятый закон также предписал, чтобы суды пересмотрели уже вынесенные решения.

Отдельно можно выделить ситуацию в Бразилии. Там высшая мера запрещена за гражданские преступления, но сохранилась для военных преступлений в военное время.

Организация Объединенных Наций выступает за отмену казни во всем мире. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в сентябре 2025 года призвал правительства поэтапно отказаться от смертной казни. По его мнению, странам следует ввести официальные моратории и смягчить уже вынесенные приговоры. Также он порекомендовал отменить обязательное применение и сократить список преступлений, за которые ее могут назначать.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Химия и война
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Темная материя в нашей Галактике — квантовая?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Внеатмосферная астрономия: как заглянуть в глубины Вселенной
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
1000
Ужасы ледникового периода
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
От большого взрыва — к «малому»
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Владимир Вернандский: ноосфера или разумный космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Тайны пяти океанов
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Рассказы о Менделееве
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Разработка современных динамических систем, или как построить свою ракету
НАУКА 0+
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
10 октября, 15:30
Evgenia Vavilova

Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

Они использовали содержащееся в почве железо. Днем бактерии захватывали фотоны, ночью — боролись с мешающими им жить соединениями.

Биология
# аккумулятор
# бактерии
# биопленки
# оксид железа
# почва
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы не смогли объяснить видоизменение колец астероида Харикло

    11 октября, 15:09

  2. Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

    11 октября, 11:07

  3. Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

    10 октября, 15:55

  4. Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

    10 октября, 15:30
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Andrey Kornilov
28 минут назад
Вы глобус политический когда нибудь видели ? Так там зрительно Россия и другие страны выглядят так же как все привыкли. Россия большая , другие

Реальные размеры стран Евразии

Анатолий Корябкин
36 минут назад
Судя по тексту статьи он о крахе не говорил

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Алексей Ежов
36 минут назад
Да так то похоже, вы рулеткой даже тупо в Яндексе померьте по горизонтали и удивитесь что Африка шире чем запада до востока Россиия

Реальные размеры стран Евразии

Иван Морозов
36 минут назад
Так и хочется спросить где российские аппараты? И тут же приходит ответ: капитал не насытился.

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Николай Цыгикало
59 минут назад
Кон, ответил вам, на снимке всё верно и хорошо просматривается. Подробнее в ответе чуть ниже.

Опубликованы уникальные снимки катапультирования летчиков из МиГ-23

Александр Божко
1 час назад
А как тогда с глобусом? Почему размеры там не так разнятся с картой??

Реальные размеры стран Евразии

Николай Цыгикало
1 час назад
denisbds71, видно, что когда выходит пилот из первой кабины, то пилот задней кабины уже далеко наверху с выпущенным промежуточным тормозным парашютом.

Опубликованы уникальные снимки катапультирования летчиков из МиГ-23

Иван Колупаев
1 час назад
Андрей, чем меньше успехи Роскосмоса тем больше народу в России верит что американцы не были на Луне.

В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию

Igor Jirkov
2 часа назад
"В регионах их обитания {стад диких животных} невозможны плотные леса и кустарники, группы растений могут быть только разреженными. Значит, их

Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

denisbds71 .
2 часа назад
Кон, я не специалист, но думаю, что так они и катапультировались, сначала из второй кабины. а на фото фонарь из первой кабины пролетал над второй

Опубликованы уникальные снимки катапультирования летчиков из МиГ-23

Андрей Will
2 часа назад
4 й вариант, учёные просто раскрыли великое враньё, и грунт просто с земли а не с луны, так как на луне они не были

В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию

Alxaz Asvecum
3 часа назад
Земля плоская вы все нечего не знаете

Реальные размеры стран Евразии

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, не соглашусь насчёт стремительности - она не означает близость, а лишь скорость движения. Например, Солнце движется в точку апекса, недалеко

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Дмитрий Глебов
3 часа назад
Да, да, да - согласие, прощение и доброжелательность - только ёлочка вам потом не понравится.

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Серый Тараненко
4 часа назад
Izgoef, "форма Земли — геоид" А масло масляное. Геоид: корень гео значит Земля, суффикс -ид - подобный. То есть геоид - это землеподобный. Вау. И где

Реальные размеры стран Евразии

Иван Колупаев
4 часа назад
Максим, лет через несколько (3-5) будет и Одесская с Запорожской. Если один известный журналист, который предсказал завершение сво до конца 2025 года,

Реальные размеры стран Евразии

Иван Колупаев
4 часа назад
Максим, лет через пять будет и Одесская с Запорожской. Если Березин (предсказал завершение сво до конца 2025 года) не окажется Вангой, ну а если

Реальные размеры стран Евразии

Сергей Механик
5 часов назад
Не буду спорить, но не уверен в подтверждении изложенной информации.

Ученый объяснил причину различия болевого порога у мужчин и женщин

Сергей Механик
5 часов назад
Опять одни иностранцы. 😕

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Максим Сажин
5 часов назад
Umberto, спорная территория - это Одесская и Запорожская области. А с Крымом все давно ясно.

Реальные размеры стран Евразии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно