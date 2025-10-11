Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта смертной казни: кто отменил, а кто оставил
Смертная казнь — одна из самых спорных мер наказания в мире. Большая часть стран движется в сторону ее полного запрета или ограничения, однако в некоторых государствах суды продолжают выносить смертные приговоры. Инфографика наглядно показывает, как распределяются позиции стран по этому вопросу.
По данным на октябрь 2025 года, в 145 странах мира смертная казнь в качестве меры наказания фактически не применяется. 113 стран ввели полный запрет высшей меры. Как отмечает Совет Европы, Беларусь — единственная европейская страна, где продолжает применяться смертная казнь. В США также сохраняется такая мера наказания, хотя ситуация различается в зависимости от штата. Чаще всего в 2024 году казнили в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Йемене.
Сохраняется смертная казнь и в Японии. Последний раз приговор привели в исполнение в 2022 году. Несмотря на дискуссии об отмене казни, более 80% японцев выступают против этого. Они утверждают, что казнь — важная часть правосудия.
В некоторых странах, к примеру, в России смертная казнь полностью не запрещена, но на нее ввели мораторий 16 апреля 1997 года. Как пояснил в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, вернуть в стране смертную казнь получится, лишь изменив Конституцию.
Российская империя была одной из первых стран, которые ввели ограничения на смертную казнь. Елизавета Петровна ограничила смертную казнь в 1744 году. Полный запрет на смертный приговор она не вводила, однако издала указ, согласно которому без ее утверждения казнь проводить было нельзя. До своей смерти она таких разрешений не выдавала. Хотя в стране сохранялись другие жестокие меры наказания, даже ограничение смертной казни в то время было прогрессивным решением, вызвавшим много споров, как внутри страны, так и за ее пределами.
Венесуэла была первой страной, которая полностью отменила смертную казнь. Это произошло в 1863 году. В 2025 году полный запрет на смертную казнь действует в 113 странах мира. В Зимбабве запретили меру наказания в 2024 году. Принятый закон также предписал, чтобы суды пересмотрели уже вынесенные решения.
Отдельно можно выделить ситуацию в Бразилии. Там высшая мера запрещена за гражданские преступления, но сохранилась для военных преступлений в военное время.
Организация Объединенных Наций выступает за отмену казни во всем мире. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в сентябре 2025 года призвал правительства поэтапно отказаться от смертной казни. По его мнению, странам следует ввести официальные моратории и смягчить уже вынесенные приговоры. Также он порекомендовал отменить обязательное применение и сократить список преступлений, за которые ее могут назначать.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Они использовали содержащееся в почве железо. Днем бактерии захватывали фотоны, ночью — боролись с мешающими им жить соединениями.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
