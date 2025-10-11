Карта смертной казни: кто отменил, а кто оставил

Смертная казнь — одна из самых спорных мер наказания в мире. Большая часть стран движется в сторону ее полного запрета или ограничения, однако в некоторых государствах суды продолжают выносить смертные приговоры. Инфографика наглядно показывает, как распределяются позиции стран по этому вопросу.

Карта применения смертной казни в мире / © France 24

По данным на октябрь 2025 года, в 145 странах мира смертная казнь в качестве меры наказания фактически не применяется. 113 стран ввели полный запрет высшей меры. Как отмечает Совет Европы, Беларусь — единственная европейская страна, где продолжает применяться смертная казнь. В США также сохраняется такая мера наказания, хотя ситуация различается в зависимости от штата. Чаще всего в 2024 году казнили в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Йемене.

Сохраняется смертная казнь и в Японии. Последний раз приговор привели в исполнение в 2022 году. Несмотря на дискуссии об отмене казни, более 80% японцев выступают против этого. Они утверждают, что казнь — важная часть правосудия.

В некоторых странах, к примеру, в России смертная казнь полностью не запрещена, но на нее ввели мораторий 16 апреля 1997 года. Как пояснил в 2022 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, вернуть в стране смертную казнь получится, лишь изменив Конституцию.

Российская империя была одной из первых стран, которые ввели ограничения на смертную казнь. Елизавета Петровна ограничила смертную казнь в 1744 году. Полный запрет на смертный приговор она не вводила, однако издала указ, согласно которому без ее утверждения казнь проводить было нельзя. До своей смерти она таких разрешений не выдавала. Хотя в стране сохранялись другие жестокие меры наказания, даже ограничение смертной казни в то время было прогрессивным решением, вызвавшим много споров, как внутри страны, так и за ее пределами.

Венесуэла была первой страной, которая полностью отменила смертную казнь. Это произошло в 1863 году. В 2025 году полный запрет на смертную казнь действует в 113 странах мира. В Зимбабве запретили меру наказания в 2024 году. Принятый закон также предписал, чтобы суды пересмотрели уже вынесенные решения.

Отдельно можно выделить ситуацию в Бразилии. Там высшая мера запрещена за гражданские преступления, но сохранилась для военных преступлений в военное время.

Организация Объединенных Наций выступает за отмену казни во всем мире. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в сентябре 2025 года призвал правительства поэтапно отказаться от смертной казни. По его мнению, странам следует ввести официальные моратории и смягчить уже вынесенные приговоры. Также он порекомендовал отменить обязательное применение и сократить список преступлений, за которые ее могут назначать.