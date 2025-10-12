  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 октября, 08:56
Рейтинг: +699
Посты: 1716

Скорость без шума: самые интересные электромобили, переосмысляющие возможности техники

Когда-то скорость ассоциировалась с ревом мотора, но тихая революция изменила все. Сегодня электромобили не просто догнали бензиновых соперников — они задают новые стандарты мощности и стиля. Перед вами — пять самых интересных представителей этой новой эры скорости и чистой энергии.

Сообщество
# Mercedes-Benz
# Porsche
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Mercedes-Benz EQS 580 / © Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS 580 / © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS 580 — воплощение аэродинамической гармонии. С запасом хода до 857 километров этот флагманский седан возглавляет список. Оснащенный системой полного привода с двумя электромоторами и огромной батареей емкостью 107,8 киловатт-часов, EQS разгоняется до 100 километров в час всего за 4,3 секунды. С коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,20, EQS — один из самых обтекаемых автомобилей в мире. Именно эта эффективность помогла ему установить рекорд Гиннесса, преодолев 949 километров на одном заряде при поездке из Бангалора в Нави-Мумбаи.

Porsche Taycan 4S / © Porsche
Porsche Taycan 4S / © Porsche

Porsche Taycan 4S — спорткар, перешедший на электричество. Taycan 4S сочетает спортивный дух Porsche с дальнобойностью — до 705 километров. Батарея емкостью 105 киловатт-часов обеспечивает максимальную скорость 250 километров в час. Taycan остается верен ДНК Porsche, доказывая, что электрический спорткар может быть таким же захватывающим, как и бензиновый.

Tesla Model S / © Tesla
Tesla Model S / © Tesla

Tesla Model S Dual Motor — легенда электрической эры. Флагман Tesla остается эталоном — 660 километров на одной зарядке, полный привод и батарея емкостью 100 киловатт-часов. Разгон до 100 километров в час — всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 209 километров в час.

BMW iX xDrive50 / © BMW
BMW iX xDrive50 / © BMW

BMW iX xDrive50 — роскошь, умноженная на эффективность. Электрический SUV с запасом хода 575 километров сочетает комфорт, мощность и технологичность. Два электромотора разгоняют автомобиль до 100 километров в час за 6,1 секунды. Батарея емкостью 111,5 киловатт-часов, адаптивная пневмоподвеска и интеллектуальные ассистенты делают поездку плавной и безопасной. Зарядка до 80 % занимает всего 35 минут.

Kia EV9 GT-Line / © Kia
Kia EV9 GT-Line / © Kia

Kia EV9 GT-Line — электрический кроссовер нового поколения. Трехрядный кроссовер EV9 GT-Line предлагает запас хода 560 километров и полный привод с двумя моторами. Максимальная скорость — 200 километров в час, а зарядка с 10 до 80 % занимает всего 24 минуты благодаря 800-вольтовой архитектуре. Кроме того, электромобиль оснащен функцией Vehicle-to-Load, позволяющей питать внешние устройства — от ноутбуков до туристических холодильников.

Тишина больше не символ покоя. Это — звук нового времени.

