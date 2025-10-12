Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Скорость без шума: самые интересные электромобили, переосмысляющие возможности техники
Когда-то скорость ассоциировалась с ревом мотора, но тихая революция изменила все. Сегодня электромобили не просто догнали бензиновых соперников — они задают новые стандарты мощности и стиля. Перед вами — пять самых интересных представителей этой новой эры скорости и чистой энергии.
Mercedes-Benz EQS 580 — воплощение аэродинамической гармонии. С запасом хода до 857 километров этот флагманский седан возглавляет список. Оснащенный системой полного привода с двумя электромоторами и огромной батареей емкостью 107,8 киловатт-часов, EQS разгоняется до 100 километров в час всего за 4,3 секунды. С коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,20, EQS — один из самых обтекаемых автомобилей в мире. Именно эта эффективность помогла ему установить рекорд Гиннесса, преодолев 949 километров на одном заряде при поездке из Бангалора в Нави-Мумбаи.
Porsche Taycan 4S — спорткар, перешедший на электричество. Taycan 4S сочетает спортивный дух Porsche с дальнобойностью — до 705 километров. Батарея емкостью 105 киловатт-часов обеспечивает максимальную скорость 250 километров в час. Taycan остается верен ДНК Porsche, доказывая, что электрический спорткар может быть таким же захватывающим, как и бензиновый.
Tesla Model S Dual Motor — легенда электрической эры. Флагман Tesla остается эталоном — 660 километров на одной зарядке, полный привод и батарея емкостью 100 киловатт-часов. Разгон до 100 километров в час — всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 209 километров в час.
BMW iX xDrive50 — роскошь, умноженная на эффективность. Электрический SUV с запасом хода 575 километров сочетает комфорт, мощность и технологичность. Два электромотора разгоняют автомобиль до 100 километров в час за 6,1 секунды. Батарея емкостью 111,5 киловатт-часов, адаптивная пневмоподвеска и интеллектуальные ассистенты делают поездку плавной и безопасной. Зарядка до 80 % занимает всего 35 минут.
Kia EV9 GT-Line — электрический кроссовер нового поколения. Трехрядный кроссовер EV9 GT-Line предлагает запас хода 560 километров и полный привод с двумя моторами. Максимальная скорость — 200 километров в час, а зарядка с 10 до 80 % занимает всего 24 минуты благодаря 800-вольтовой архитектуре. Кроме того, электромобиль оснащен функцией Vehicle-to-Load, позволяющей питать внешние устройства — от ноутбуков до туристических холодильников.
Тишина больше не символ покоя. Это — звук нового времени.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
