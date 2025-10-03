Уведомления
О мероприятии
Может ли мысль влиять на планету так же, как ветер или вулкан? Может ли разум быть геологической силой? И что если сама Вселенная — не безразличный холодный космос, а постепенно превращающаяся в разумное целое система?
Эти вопросы ставил еще сто лет назад выдающийся ученый Владимир Вернадский. Его идеи о биосфере и ноосфере предвосхитили многие современные представления об экологии, эволюции и роли человека во Вселенной.
Антрополог, кандидат философских наук Денис Сивков расскажет о том, почему Вернадский считал жизнь не случайным эпизодом, а космическим явлением. Лектор обсудит, что такое ноосфера и как разум людей способен менять геологию и даже судьбу планеты. Слушатели узнают, как научные идеи Вернадского пересекаются с философией космизма и современными дискуссиями об экологии и технологиях и почему его учение о ноосфере сегодня звучит даже острее, чем при его жизни.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
