Может ли мысль влиять на планету так же, как ветер или вулкан? Может ли разум быть геологической силой? И что если сама Вселенная — не безразличный холодный космос, а постепенно превращающаяся в разумное целое система?

Эти вопросы ставил еще сто лет назад выдающийся ученый Владимир Вернадский. Его идеи о биосфере и ноосфере предвосхитили многие современные представления об экологии, эволюции и роли человека во Вселенной.

Антрополог, кандидат философских наук Денис Сивков расскажет о том, почему Вернадский считал жизнь не случайным эпизодом, а космическим явлением. Лектор обсудит, что такое ноосфера и как разум людей способен менять геологию и даже судьбу планеты. Слушатели узнают, как научные идеи Вернадского пересекаются с философией космизма и современными дискуссиями об экологии и технологиях и почему его учение о ноосфере сегодня звучит даже острее, чем при его жизни.

