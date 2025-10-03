  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Владимир Вернандский: ноосфера или разумный космос

Слушатели узнают, как научные идеи Вернадского пересекаются с философией космизма и современными дискуссиями об экологии и технологиях.

Космонавтика и авиация
12 октября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Может ли мысль влиять на планету так же, как ветер или вулкан? Может ли разум быть геологической силой? И что если сама Вселенная — не безразличный холодный космос, а постепенно превращающаяся в разумное целое система?

Эти вопросы ставил еще сто лет назад выдающийся ученый Владимир Вернадский. Его идеи о биосфере и ноосфере предвосхитили многие современные представления об экологии, эволюции и роли человека во Вселенной.

Антрополог, кандидат философских наук Денис Сивков расскажет о том, почему Вернадский считал жизнь не случайным эпизодом, а космическим явлением. Лектор обсудит, что такое ноосфера и как разум людей способен менять геологию и даже судьбу планеты. Слушатели узнают, как научные идеи Вернадского пересекаются с философией космизма и современными дискуссиями об экологии и технологиях и почему его учение о ноосфере сегодня звучит даже острее, чем при его жизни.

Расписание
12
Воскресенье
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

3 октября, 11:50
Александр Речкин
2
# история
# космос
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
2 октября, 13:06
Адель Романова

Ученые нашли новые подтверждения гипотезе об океане внутри спутника Урана

Планетологи заново проанализировали снимки поверхности луны Урана Ариэля, сделанные «Вояджером-2». На них видны признаки сравнительно недавней внутренней активности. Ученые смоделировали вероятное развитие событий в системе ледяного гиганта за последние пару миллиардов лет и пришли к выводу, что внутри Ариэля мог образоваться слой подледного океана толщиной как минимум 170 километров.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Урана
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Устрой охоту на Дракониды: эксперт рассказал о секретах наблюдения за октябрьским звездопадом

    3 октября, 10:19

  2. Новая технология пермяков удешевит лечение у ортодонта в пять раз

    3 октября, 09:40

  3. Психология против технологии: эксперт объяснил, как мошенники обходят техническую грамотность зумеров

    3 октября, 09:31

  4. В венерианских облаках нашли огромное количество воды

    3 октября, 08:13
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Вася Чураков
6 минут назад
Хоть бы уточнили какой интернет имеют в виду если проводной который в домах то это ещё норм. а если мобильный то Россию из этого списка надо

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Sergey Gorovoy
37 минут назад
не представляю ощущений, если бы увидел эту "носорожку" у себя во дворе... борони бох, - сегодняшней ночью было -2(... и надеюсь на доброту людей и

В Петербурге из зоопарка сбежала птица-носорог, ее разыскивают больше суток

Алексей Филиппов
44 минуты назад
ezdiumno, при чём здесь Украина? В списке и Афганистана нет, наряду с КНДР, да и много кого. Или у вас главное в любом разговоре свести всё к Украине?

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

ezdiumno ru
56 минут назад
Не умеют нытики и всёПропальщики ценить все лучшее в России... А украина даже в списке отсутствует... Не государство... Территория... Ничто...

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Aleksei Savva
57 минут назад
Максим, вот как раз не по инерции, не только, но с ускорением. Всякими тёмными энергиями и материями и пытаются объяснить сей феномен.

Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

ezdiumno ru
58 минут назад
Femistoclus, А по отношению доходов к ценам в магазинах? Особенно на продукты?

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Александр Речкин
1 час назад
Марк, это данные Worldometer. Они учитывают только сушу и внутренние воды. 9,867,000 км² — это площадь страны вместе с акваторией (территориальными водами).

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Femistoclus
1 час назад
А по отношению к доходам?

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Марк У
2 часа назад
Перепроверяйте информацию перед публикацией. На инфографике ошибка - площадь США на самом деле превышает площадь Китая, а не наоборот

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

emir aznakayev
2 часа назад
Редакция, надо поступать как американцы. Для того, чтобы двигаться быстрее света, надо уменьшить скорость света.

В поисках технологии для движения быстрее света

евгений Русский
2 часа назад
Александр, Ну если посчитать по площади территории пригодной к боле-менее пригодной для нормального проживания. То скорее всего мы уже не будем на

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Раиля Сафина
3 часа назад
Убил лося и ещё поджидал когда хищник прилетит Жалко лося

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Sergey Gorovoy
4 часа назад
Дмитрий, русский язык второй? нужно объяснять? я - не подаю, брезгую этих контактов.

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Максим Суклетин
4 часа назад
Aleksei, сжатие может и наступит, но до определенного момента. Потом опять расширение. И так пока не достигнет равновесия. Как маятник. А вот если в

Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

Сергей Механик
5 часов назад
Переезд в США вреден для здоровья. Мы это понимаем, поэтому и не планируем. 🤔

Кардиологи предупредили о повышенном риске для здоровья сердца из-за переезда в США

Michael Dzubak
5 часов назад
Библия- это ЕДИНСТВЕННЫЙ источник истины.В Иоанна17:17 сам Иисус сказал,что "Слово Бога- это истина". Можно ли утверждать,что Иисус лгал? Это вряд-ли!

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Michael Dzubak
5 часов назад
ИСТИНА НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ между двумя мнениями. Истина — это соответствие фактов действительности. Либо утверждение верное,

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Andrews T
6 часов назад
Проще в каждой точке мира прикопать технику сша про запас.. дешевле будет... Чем на орбите грузы мариновать годами... Да и потом, 224 кг это 500фунтов,

Доставка грузов по всему миру за час: представлен новый космический аппарат Arc

Андрей Безимяу
8 часов назад
Виталий, понимаю,что в российских реалиях в это трудно поверить,но таки да,не выгребают.А все деньги за охот. лицензии идут не вороватым чиновникам

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Габит Умашев
8 часов назад
Foxtrot, ну она ещё и не ровная, для отклонения тяги наверное, и будет крутиться вокруг своей оси для отклонения тяги ту или иную сторону, а насчёт

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно