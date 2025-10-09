Уведомления
Слушатели узнают, какие проблемы сейчас стоят перед изучением и освоением океана.
Нашу Землю вполне можно было бы назвать планетой Океан, ведь океан омывает большую часть ее поверхности. Он играет огромную роль как в жизни сотен миллионов людей, так и в истории развития человечества. Опасная стихия стала источником пищи и энергии, непреодолимое препятствие морских просторов превратилось со временем в трансокеанические транспортные маршруты. Раньше человек практически ничего не знал про океан, а сейчас его поверхность сканируют десятки спутников, в толще воды дрейфуют тысячи морских беспилотников, ежегодно проводятся многие десятки больших морских экспедиций.
И все же океан остается очень сложной для изучения средой, и эту сложность человечеству по-прежнему не удается преодолеть. Люди так или иначе заселили почти всю Землю, в XX веке освоили полеты в атмосфере, потом и в ближнем космосе. А в океане присутствуют только на поверхности, в морские глубины люди опускаются очень редко и очень ненадолго. О подводных городах или даже просто стационарных исследовательских станциях до сих пор не может быть и речи. Есть расхожее выражение, что дно океана изучено хуже поверхности Луны. В Марианскую впадину до 2012 года спускались всего два человека, тогда как по Луне к тому времени ходили уже двенадцать землян. Лишь несколько лет назад число людей, побывавших в Марианской впадине, превысило число лунных астронавтов.
Доктор физико-математических наук Александр Александрович Осадчиев расскажет о том, какие проблемы сейчас стоят перед изучением и освоением океана, и как их, может быть, получится решить в будущем. Как перейти от рыболовства к марикультуре? Как развивать морскую энергетику? Как добывать минеральные ресурсы из морского дна и морской воды? Как прогнозировать морские катастрофы, и можно ли ими управлять? Океан ставит перед людьми множество вопросов, которые ждут своего ответа.
Ломоносовский проспект, д. 27
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
