Лекция
12+
Зоология по Дюреру

Участники мероприятия посмотрят на домашних и диких животных глазами великого немецкого мастера Альбрехта Дюрера.

Зануда
12 октября, 20:00 Идет 2 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Мир животных полон разнообразия и всегда привлекал внимание художников. Научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Наталья Сэпман вместе со слушателями посмотрит на домашних и диких животных глазами великого немецкого мастера Альбрехта Дюрера. Изображая самых разных зверей, Дюрер искал совершенства в передаче их облика и движений. Экзотические обезьяны, грозные львы, идеальные кони, проворные зайцы – все они многократно встречаются в самых разных сюжетах Дюрера. Отдельного внимания заслуживает знаменитый носорог, фантазийный образ которого художник надолго вписал в историю.

Расписание
12
Воскресенье
Октябрь 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

6 октября, 08:50
Александр Речкин
1
# биология
# зоология
# Искусство
Комментарии

Написать комментарий

