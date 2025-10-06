Уведомления
Участники мероприятия посмотрят на домашних и диких животных глазами великого немецкого мастера Альбрехта Дюрера.
О мероприятии
Мир животных полон разнообразия и всегда привлекал внимание художников. Научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Наталья Сэпман вместе со слушателями посмотрит на домашних и диких животных глазами великого немецкого мастера Альбрехта Дюрера. Изображая самых разных зверей, Дюрер искал совершенства в передаче их облика и движений. Экзотические обезьяны, грозные львы, идеальные кони, проворные зайцы – все они многократно встречаются в самых разных сюжетах Дюрера. Отдельного внимания заслуживает знаменитый носорог, фантазийный образ которого художник надолго вписал в историю.
ул. Бухаресткая 114к1
