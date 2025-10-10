Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как при изучении свойств материи, находящейся в экстремальных условиях, могут помочь нейтронные звезды.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук Фризен Александра Вадимовна простыми словами расскажет о современном представлении ученых об устройстве материи, об эволюции Вселенной с момента Большого взрыва, о том, как современные ускорители позволяют заглянуть в точку начала отсчета, а также раскроет секрет, зачем людям нужно столько ускорителей? Кроме того, лектор расскажет, как при изучении свойств материи, находящейся в экстремальных условиях, могут помочь нейтронные звезды.
Ломоносовский проспект, 27, корпус 4
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Новое крупное исследование, участниками которого стали почти 20 тысяч человек, подтвердило связь между синдромом беспокойных ног и развитием в дальнейшем болезни Паркинсона — распространенного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли
Как устроена атомная подлодка
Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
10 самых странных спутников Солнечной системы
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
Тайна гибели «Курска»
Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии