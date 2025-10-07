О мероприятии

Если частицы темной материи имеют массу порядков на 10–30 меньше, чем у электрона (а это возможно), то квантовые явления могут происходить прямо в нашей галактике Млечный путь на расстояниях от сотен километров до тысяч световых лет. В этом случае галактика может быть заполнена волнами Де Бройля, качающими звезды, а в ее центре может находиться гигантский шар конденсата Бозе-Эйнштейна, черные дыры могут иметь вид гравитационных атомов, не умеющих вертеться, а сгустки темной материи могут вспыхивать, как нерукотворные лазеры…

В ходе лекции кандидат физико-математических наук Дмитрий Геннадиевич Левков обсудит невидимый квантовый мир сверхлегкой темной материи: ее появление во Вселенной, особенности ее нелегкой жизни и смерти, а также то, как все же ее обнаружить.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 13:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация