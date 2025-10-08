Слушатели узнают, почему для исследования и понимания устройства Вселенной необходимо строить и запускать сложнейшие космические обсерватории.

О мероприятии

Доктор физико-математических наук Александр Анатольевич Лутовинов расскажет, почему для исследования и понимания устройства Вселенной необходимо строить и запускать сложнейшие космические обсерватории. Многие из них уже стали легендами, открывая ученым колоссальный простор для исследований. Лектор расскажет о том, какие удивительные объекты возможно изучать из космоса, какие инструменты уже работают на орбите и какие планируется создать, какие технологии необходимы для этого.

Особое внимание будет уделено результатам обсерватории Спектр-Рентген-Гамм — флагману российской космической науки. Эти результаты уже позволили увидеть новую картину Вселенной, но самые неожиданные открытия еще впереди.

