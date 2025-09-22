О мероприятии

Ни для кого не секрет, что люди живут в межледниковую эпоху. Но были времена, когда ледники были не просто шапками на полюсах, но и закрывали практически всю планету. Сталкивались ли динозавры со своими ледниковыми периодами? И может ли ледниковая эпоха стать эволюционным трамплином для жизни вместо того, чтобы просто уничтожать все вокруг?

О том, как ледниковые эпохи меняли направление эволюции жизни на нашей планете расскажет популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

