  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Ужасы ледникового периода

Слушатели узнают, как ледниковые эпохи меняли направление эволюции жизни на Земле.

Medio Modo
12 октября, 15:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Камергерский пер., 6/5с3

О мероприятии

Ни для кого не секрет, что люди живут в межледниковую эпоху. Но были времена, когда ледники были не просто шапками на полюсах, но и закрывали практически всю планету. Сталкивались ли динозавры со своими ледниковыми периодами? И может ли ледниковая эпоха стать эволюционным трамплином для жизни вместо того, чтобы просто уничтожать все вокруг?

О том, как ледниковые эпохи меняли направление эволюции жизни на нашей планете расскажет популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание
12
Воскресенье
Октябрь 2025
Камергерский пер., 6/5с3 Москва
15:00
Купить
Адрес

Камергерский пер., 6/5с3

22 сентября, 14:03
Александр Речкин
3
# биология
# динозавры
# Палеонтология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 08:07
Адель Романова

Введенная Маском система коллективной борьбы с фейками оказалась эффективной

Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.

Медиа
# дезинформация
# Илон Маск
# соцсети
# фейки
22 сентября, 09:42
Игорь Байдов

Ученые разрешили многолетний спор о древней структуре в Северном море

Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.

Геология
# астероид
# Великобритания
# кратер
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ребенок путает буквы и не может определить время: это не лень, а дислексия

    22 сентября, 12:53

  2. Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

    22 сентября, 12:38

  3. Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

    22 сентября, 12:13

  4. Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

    22 сентября, 10:45
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Ar Ar
9 минут назад
Давид, 1) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng не рекомендую нарушать что-то экологическое ни в Китае, ни в ЕС. Денег не хватит. Текущие законы ЕС: все

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
14 минут назад
Dr., автор сталкивался с краткосрочными перегрузками до 12 g лично. Ну и да, краткосрочные (с длительностью "Востоков")10 g здоровый (=тренированный)

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Dr. VET
22 минуты назад
"Человек легко переносит перегрузку в 10g" 😂. Автор видимо не сталкивался с перегрузками.

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Dobry Eah
28 минут назад
Валерий, ты так всхрюкнул, что аж через экран навозом понесло.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Валерий Горбатков
34 минуты назад
Mikhail, а где написано континент Азия?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Александр Березин
35 минут назад
Myname, "Ребята, Дамас раза в полтора уже и короче, но и там четырём крупным людям не тесно. А уж если у него сложить задние сидения, то можно перевезти

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Myname Mysurname
40 минут назад
"даже четырем крупным людям в салоне не будет тесно" Ребята, Дамас раза в полтора уже и короче, но и там четырём крупным людям не тесно. А уж если у

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Adi Akim
45 минут назад
А как же кашалот самый крупный морской хищник Тигр самый крупный наземный хищник Гребнисиый крокодил самые сильные челюсти Сапсан самая быстрая

Животные-рекордсмены

Евгений Арбузов
2 часа назад
Алексей, а при чем тут, в свою очередь, Тримурти? Где в комментарии о ней шла речь? "Он говорил лишь о 4 благородных истинах и восьмеричном пути" - вы

Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения

Костя Шалаев
2 часа назад
Mad, Вы забыли, что весь реакторный блок и куча оборудования по итогу эксплуатации тоже отход, который хоронят в бетонии. Потому как оно фонит. Так

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Mikhail Lukashev
2 часа назад
Нет такого континента - Азия. Это часть света. Континент - Евразия.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, при скорости 36 м/с шарик корабля при ударе о землю сминался бы. Поэтому в новости указана скорость в км/ч. И это верная скорость.

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Vlad Ok
2 часа назад
Иван, поправка, не все принял в расчет. ### Краткий обзор "Рассвет": минимальная скорость и активные юзеры (с междугородними автобусами) **Общий

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, а жд, корабли, самолеты, фуры? Пешком постоят? :) тоже подключать надо.

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, ### Краткий обзор "Рассвет": минимальная скорость и активные юзеры **Общий итог**: При полной группировке (292 спутника, ~5 Тбит/с throughput в

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Vlad Ok
3 часа назад
Михаил, В нумерологии 1440 — "число забытых обещаний". В больницах это код ошибки на дефибрилляторе — "пациент мёртв, и мы даже не пытались"

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Michel Togenvaag
3 часа назад
Алексей, 60%

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Vlad Ok
3 часа назад
Владимир, В нумерологии 1440 — "число забытых обещаний". В больницах это код ошибки на дефибрилляторе — "пациент мёртв, и мы даже не пытались"

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Владимир Синютич
3 часа назад
Немых такие жизнь такая

Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2025 года»

Samvel Harutyunyan
3 часа назад
Экологи против любого проекта. А давайте спросим у них - посадили ли они хоть одно дерево?

Как Бурдж-Халифа навсегда изменил Даунтаун Дубая: редкие фотографии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно