В Индии не менее 20 детей погибли после приема сиропа от кашля. Еще минимум пять детей находятся в тяжелом состоянии. Сейчас опасный сироп уже запретили.

Сироп от кашля Coldrif / © Reuters / Priyanshu Singh

Как сообщает Reuters, погибшие дети принимали сироп от кашля Coldrif, который производит местная компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Лекарства содержали токсичный диэтиленгликоль. Его количества почти в 500 раз превышали допустимый предел. 2 октября сироп запретили, подтвердив наличие опасного компонента.

Препарат вызывал у детей острую почечную недостаточность. Диэтиленгликоль обнаружили также в сиропах Respifresh и RELIFE. Власти Индии призвали население отказаться от их употребления.

Диэтиленгликоль — бесцветная, без запаха жидкость со сладким вкусом, которая в основном используется в промышленных целях. Токсичное вещество вызывает отравление, которое приводит, в том числе, к почечной недостаточности, неврологическим осложнениям и даже смерти, особенно среди детей.

Симптомы отравления диэтиленгликолем зачастую проявляются не сразу. Люди могут себя нормально чувствовать, не осознавая вреда, который наносится организму. Часто отравление замечают слишком поздно.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Индии есть «регуляторный пробел» в системе проверки сиропов, которые продаются на внутреннем рынке. По данным организации, сиропы с токсичным веществом официально за границу не поставляли, но нельзя исключать несанкционированные поставки.