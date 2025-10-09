Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В каких странах ожирение встречается чаще всего — карта мира
Ожирение — одна из самых актуальных проблем здравоохранения в мире. Каждый восьмой взрослый в 2022 жил с этим заболеванием. На карте видно, в каких странах самая высокая доля людей (от 18 и старше) с ожирением.
Всемирная организация здравоохранения определяет ожирение как комплексное хроническое заболевание, при котором избыток жировой ткани оказывает неблагоприятное влияние на здоровье.
Диагноз ставят, в том числе, с помощью расчета индекса массы тела. Он определяется по формуле: индекс массы тела = вес (в килограммах) / (рост (в метрах) * рост (в метрах)). Ожирение ставят при индексе массы тела от 30 и выше.
Избыточная масса тела (индекс от 25 и выше) и ожирение когда-то считались проблемой богатых стран, но сейчас они распространилась в странах с низким и средним уровнем дохода. Недоедание и ожирение нередко встречаются в одной стране.
Одна из причин — более низкая стоимость продуктов с высоким содержанием жиров, сахаров, соли и калорий. У такой еды ниже качество питательных веществ. Часто это сочетается с низкой физической активностью. Совокупность этих факторов приводит к распространению детского ожирения, хотя проблема недоедания не решена.
Самая высокая доля населения с ожирением оказалась в Американском Самоа. Там ожирением страдает 75% населения от 18 лет и старше. В топ-3 также попали Тонга (72%) и Науру (70%). В Восточном Тиморе, Вьетнаме и Эфиопии оказалась самая низкая доля людей с ожирением.
