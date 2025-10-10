Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Диетические газировки навредили печени сильнее обычных
Китайские ученые выяснили, что употребление напитков с искусственными подсластителями связано с повышенным риском заболевания печени. Традиционно такие напитки считаются более здоровой альтернативой.
Как сообщает EurekAlert, на «Неделе гастроэнтерологии в Европе» ученые из Университета Сучжоу (Soochow University) под руководством Лихэ Лю (Lihe Liu) представили новое исследование. Авторы работы выяснили, что сладкие напитки увеличивают риск развития метаболически ассоциированного стеатозного заболевания печени. Это касалось как напитков с содержанием сахара, так и напитков с сахарозаменителями.
Авторы исследования проанализировали данные более 123 тысяч участников «Британского биобанка», у которых изначально не было заболеваний печени. Исследователи оценивали потребление напитков с помощью диетических анкет. Ученые изучили, как связано потребление сладких напитков обоих типов с метаболически ассоциированным стеатозным заболеванием печени, накоплением жира в печени и смертности, связанной с заболеваниями печени.
Ученые обнаружили, что потребление более 250 миллилитров сладких напитков связано с повышенным риском развития метаболически ассоциированного стеатозного заболевания печени. У напитков с заменителями сахара риск оказался выше — 60% против 50% у сладких напитков с сахаром.
За 10,3 года наблюдения у 1 178 участников развился метаболически ассоциированное стеатозное заболевание печени, а 108 человек умерли по причинам, связанным с болезнями печени. Напитки с искусственными подсластителями приводили к более высокому риску смертности, у напитков с сахаром такой связи не наблюдалось.
Метаболически ассоциированное стеатозное заболевание печени также известно как неалкогольная жировая болезнь печени. В этом состоянии печень накапливает жир, который со временем может вызвать воспаление. У заболевших проявляются такие симптомы, как боль, усталость и потеря аппетита.
Лихэ Лю отметил, что ученые уже давно наблюдают за влиянием сахаросодержащих напитков, а диетические альтернативы часто рассматриваются как более здоровые. Влияние обоих типов напитков на печень исследователи изучали недостаточно.
Новая работа китайских ученых показала, что напитки с подсластителями связаны с более высоким риском заболевания печени, даже при употреблении одной банки в день. Напитки с сахаром могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствовать набору веса и повышению уровня мочевой кислоты. Все это приводит к накоплению жира в печени.
Напитки с заменителями могут менять микробиоту кишечника, нарушать чувство насыщения, усиливать тягу к сладкому и стимулировать секрецию инсулина. Все это также влияет на здоровье печени.
По словам Лю, самый безопасный подход — заменить любые сладкие напитки на воду. Употребление воды снимает метаболическую нагрузку и предотвращает накопление жира в печени.
