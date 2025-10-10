  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 октября, 12:57
Диетические газировки навредили печени сильнее обычных

Китайские ученые выяснили, что употребление напитков с искусственными подсластителями связано с повышенным риском заболевания печени. Традиционно такие напитки считаются более здоровой альтернативой.

# диеты
# здоровье
# медицина
# напитки
# печень
# сахар
# сахарозаменители
Диетическая газировка / © Today
Диетическая газировка / © Today

Как сообщает EurekAlert, на «Неделе гастроэнтерологии в Европе» ученые из Университета Сучжоу (Soochow University) под руководством Лихэ Лю (Lihe Liu) представили новое исследование. Авторы работы выяснили, что сладкие напитки увеличивают риск развития метаболически ассоциированного стеатозного заболевания печени. Это касалось как напитков с содержанием сахара, так и напитков с сахарозаменителями.

Авторы исследования проанализировали данные более 123 тысяч участников «Британского биобанка», у которых изначально не было заболеваний печени. Исследователи оценивали потребление напитков с помощью диетических анкет. Ученые изучили, как связано потребление сладких напитков обоих типов с метаболически ассоциированным стеатозным заболеванием печени, накоплением жира в печени и смертности, связанной с заболеваниями печени.

Ученые обнаружили, что потребление более 250 миллилитров сладких напитков связано с повышенным риском развития метаболически ассоциированного стеатозного заболевания печени. У напитков с заменителями сахара риск оказался выше — 60% против 50% у сладких напитков с сахаром.

За 10,3 года наблюдения у 1 178 участников развился метаболически ассоциированное стеатозное заболевание печени, а 108 человек умерли по причинам, связанным с болезнями печени. Напитки с искусственными подсластителями приводили к более высокому риску смертности, у напитков с сахаром такой связи не наблюдалось.

Метаболически ассоциированное стеатозное заболевание печени также известно как неалкогольная жировая болезнь печени. В этом состоянии печень накапливает жир, который со временем может вызвать воспаление. У заболевших проявляются такие симптомы, как боль, усталость и потеря аппетита.

Лихэ Лю отметил, что ученые уже давно наблюдают за влиянием сахаросодержащих напитков, а диетические альтернативы часто рассматриваются как более здоровые. Влияние обоих типов напитков на печень исследователи изучали недостаточно.

Новая работа китайских ученых показала, что напитки с подсластителями связаны с более высоким риском заболевания печени, даже при употреблении одной банки в день. Напитки с сахаром могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствовать набору веса и повышению уровня мочевой кислоты. Все это приводит к накоплению жира в печени.

Напитки с заменителями могут менять микробиоту кишечника, нарушать чувство насыщения, усиливать тягу к сладкому и стимулировать секрецию инсулина. Все это также влияет на здоровье печени.

По словам Лю, самый безопасный подход — заменить любые сладкие напитки на воду. Употребление воды снимает метаболическую нагрузку и предотвращает накопление жира в печени.

9 октября, 08:22
Александр Березин

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.

Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
10 октября, 12:03
Мария Азарова

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия мира
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
