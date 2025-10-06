  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 октября, 08:51
Рейтинг: +1064
Посты: 2398

F-117 Nighthawk снова в строю: впервые заснята дозаправка списанных стелс-самолетов от KC-46A Pegasus

В Сети появилась серия редких кадров, на которых зафиксирован момент дозаправки в воздухе легендарных F-117 Nighthawk с помощью танкера KC-46A Pegasus. Фотографии вызвали сенсацию в авиационных кругах: речь идет о самолетах, официально снятых с вооружения еще в 2008 году.

# авиация
# США
Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman 
Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman 

По данным наблюдателей, F-117 использовали позывной Knight 01, а танкер — Medusa 80 Heavy. Все три борта заметили в небе над Лос-Анджелесом. Они направлялись к испытательным полигонам у побережья Калифорнии. Это — первое подтвержденное документально взаимодействие списанных F-117 с KC-46A, что может указывать на начало программы их повторной сертификации для дозаправки в воздухе.

Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman 
Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman 

Хотя ВВС США официально «списали» Nighthawk почти два десятилетия назад, в 2021 году Пентагон признал, что несколько машин продолжают выполнять полеты в составе 144-го истребительного крыла Национальной гвардии Калифорнии. Ранее самолеты неоднократно замечали над полигоном Тонопа (Невада).

F-117 Nighthawk  / © Andrew Kelly
F-117 Nighthawk  / © Andrew Kelly

KC-46A, задействованный в операции, был идентифицирован при вылете с базы МакКоннелл (Канзас). После прибытия в Калифорнию он действовал в районе базы Эдвардс, где и встретился с двумя F-117. Точные точки взлета F-117 не раскрываются, однако аналитики предполагают, что они могли стартовать с Грум-Лейк (известной как Зона 51).

Эксперты отметили, что эти полеты указывают на планы продлить срок службы F-117 как минимум до середины 2030-х годов. В официальных документах ВВС уже упоминались контракты на поддержание их летного состояния. Сертификация дозаправки KC-46A — важный шаг в этом направлении: несмотря на известные проблемы Pegasus, именно он сегодня стал основной платформой дозаправки американских ВВС.

Сохранение F-117 в строю объясняется сразу несколькими факторами. Они применяются в учебных миссиях и крупных маневрах, используются для отработки сценариев с применением крылатых ракет, а также служат летающими лабораториями для тестирования новых стелс-технологий. Наблюдатели предполагают, что их участие связано с разработками следующего поколения малозаметных истребителей, включая перспективный проект F-47.

4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
3 октября, 12:40
Александр Березин

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
