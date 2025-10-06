Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

F-117 Nighthawk снова в строю: впервые заснята дозаправка списанных стелс-самолетов от KC-46A Pegasus

В Сети появилась серия редких кадров, на которых зафиксирован момент дозаправки в воздухе легендарных F-117 Nighthawk с помощью танкера KC-46A Pegasus. Фотографии вызвали сенсацию в авиационных кругах: речь идет о самолетах, официально снятых с вооружения еще в 2008 году.

Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman

По данным наблюдателей, F-117 использовали позывной Knight 01, а танкер — Medusa 80 Heavy. Все три борта заметили в небе над Лос-Анджелесом. Они направлялись к испытательным полигонам у побережья Калифорнии. Это — первое подтвержденное документально взаимодействие списанных F-117 с KC-46A, что может указывать на начало программы их повторной сертификации для дозаправки в воздухе.

Зафиксирована дозаправка в воздухе списанных F-117 Nighthawk самолетом KC-46A / © Matt Hartman

Хотя ВВС США официально «списали» Nighthawk почти два десятилетия назад, в 2021 году Пентагон признал, что несколько машин продолжают выполнять полеты в составе 144-го истребительного крыла Национальной гвардии Калифорнии. Ранее самолеты неоднократно замечали над полигоном Тонопа (Невада).

F-117 Nighthawk / © Andrew Kelly

KC-46A, задействованный в операции, был идентифицирован при вылете с базы МакКоннелл (Канзас). После прибытия в Калифорнию он действовал в районе базы Эдвардс, где и встретился с двумя F-117. Точные точки взлета F-117 не раскрываются, однако аналитики предполагают, что они могли стартовать с Грум-Лейк (известной как Зона 51).

Эксперты отметили, что эти полеты указывают на планы продлить срок службы F-117 как минимум до середины 2030-х годов. В официальных документах ВВС уже упоминались контракты на поддержание их летного состояния. Сертификация дозаправки KC-46A — важный шаг в этом направлении: несмотря на известные проблемы Pegasus, именно он сегодня стал основной платформой дозаправки американских ВВС.

Сохранение F-117 в строю объясняется сразу несколькими факторами. Они применяются в учебных миссиях и крупных маневрах, используются для отработки сценариев с применением крылатых ракет, а также служат летающими лабораториями для тестирования новых стелс-технологий. Наблюдатели предполагают, что их участие связано с разработками следующего поколения малозаметных истребителей, включая перспективный проект F-47.