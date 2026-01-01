Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов
Галактики представляют собой грандиозные системы, состоящие из звезд, планет и необъятных облаков газа и пыли, связанных воедино силой тяготения. Самые крупные из них насчитывают триллионы звезд и простираются более чем на миллион световых лет. Самые маленькие включают всего несколько тысяч звезд и имеют размеры лишь в несколько сотен световых лет.
В центре большинства крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса некоторых из которых в миллиарды раз превышает массу Солнца. Наша галактика Млечный Путь — это спиральная галактика, протянувшимся более чем на 100 000 световых лет в ней начитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Однако во Вселенной находятся структуры, которые намного больше нашей галактики.
В видеоролике выше показаны различные галактики Вселенной, которые больше нашего Млечного Пути. Среди них:
- Объект Хога — кольцеобразная галактика в созвездии Змеи;
- Колесо Телеги — линзовидная и кольцеобразная галактика, лежащая на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Ее предполагаемый диаметр 130-150 000 световых лет;
- Галактика Вертушка — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица. Ее предполагаемый диаметр 170-185 000 световых лет;
- Галактика Андромеды — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды. Ее диаметр составляет примерно 220 000 световых лет;
- NGC 7331 (Caldwell 30) — спиральная галактика в созвездии Пегаса. Ее диаметр составляет примерно 370 000 световых лет;
- NGC 6872 — спиральная галактика в созвездии Павлин. Считается самой крупной из известных спиральных галактик;
- Malin 1 — гигантская спиральная галактика. Расположена на расстоянии 1,19 миллиардов световых лет в направлении созвездия Волосы Вероники. Обладает диаметром приблизительно 650 000 световых лет, что в 6,5 раз превышает диаметр Млечного Пути;
- NGC 262 — тусклая галактика в созвездии Андромеды, диаметром примерно 2 600 000 световых лет;
- IC 1101 — сверхгигантская эллиптическая галактика в центре скопления галактик Abell 2029, также одна из самых ярких галактик.
