  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 января, 12:23
Рейтинг: +1101
Посты: 2513

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Галактики представляют собой грандиозные системы, состоящие из звезд, планет и необъятных облаков газа и пыли, связанных воедино силой тяготения. Самые крупные из них насчитывают триллионы звезд и простираются более чем на миллион световых лет. Самые маленькие включают всего несколько тысяч звезд и имеют размеры лишь в несколько сотен световых лет.

Сообщество
# галактики
# звёзды
# статистика
Галактика Андромеды / © Andrew McCarthy
Галактика Андромеды / © Andrew McCarthy

В центре большинства крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса некоторых из которых в миллиарды раз превышает массу Солнца. Наша галактика Млечный Путь — это спиральная галактика, протянувшимся более чем на 100 000 световых лет в ней начитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Однако во Вселенной находятся структуры, которые намного больше нашей галактики.

© Black Hole / Х

В видеоролике выше показаны различные галактики Вселенной, которые больше нашего Млечного Пути. Среди них:

  • Объект Хога — кольцеобразная галактика в созвездии Змеи;  
  • Колесо Телеги  — линзовидная и кольцеобразная галактика, лежащая на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Ее предполагаемый диаметр 130-150 000 световых лет;
  • Галактика Вертушка — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица. Ее предполагаемый диаметр 170-185 000 световых лет; 
  • Галактика Андромеды — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды. Ее диаметр составляет примерно 220 000 световых лет;
  • NGC 7331 (Caldwell 30) — спиральная галактика в созвездии Пегаса.  Ее диаметр составляет примерно 370 000 световых лет;
  • NGC 6872 — спиральная галактика в созвездии Павлин. Считается самой крупной из известных спиральных галактик;
  • Malin 1 — гигантская спиральная галактика. Расположена на расстоянии 1,19 миллиардов световых лет в направлении созвездия Волосы Вероники. Обладает диаметром приблизительно 650 000 световых лет, что в 6,5 раз превышает диаметр Млечного Пути;
  • NGC 262 — тусклая галактика в созвездии Андромеды, диаметром примерно 2 600 000 световых лет;
  • IC 1101 — сверхгигантская эллиптическая галактика в центре скопления галактик Abell 2029, также одна из самых ярких галактик. 
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
02 Янв
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29.12.2025, 14:08
Игорь Байдов

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.

Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
30.12.2025, 12:18
Илья Гриднев

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

Компьютерное моделирование показало, что комета из китайских хроник 5 года до нашей эры могла визуально зависнуть над Иудеей благодаря синхронизации с вращением Земли. Это дает физическое объяснение библейскому описанию остановившейся звезды, хотя отсутствие упоминаний о таком ярком объекте в римских летописях ставит гипотезу под сомнение.

История
# Библия
# комета
# христианство
29.12.2025, 16:35
Любовь С.

Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

Испытания препарата P7C3-A20 на мышах показали, что на поздних стадиях болезни Альцгеймера можно восстановить память, когнитивные функции и структуру нейронных связей. Открытие бросает вызов устоявшимся представлениям о необратимости деменции и может привести к разработке новых препаратов.

Медицина
# амилоидные бляшки
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# когнитивные нарушения
# лабораторные мыши
# нейродегенеративные заболевания
# тау-белок
26.12.2025, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27.12.2025, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  2. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00

  3. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29.12.2025, 20:27

  4. Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

    29.12.2025, 16:35
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Станислав Кузнецов
2 часа назад
Да, лучше помолчите. Меньше левой чуши нагородите

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Станислав Кузнецов
2 часа назад
Сергей, не перевирайте. Так говорят те, кто любит на халяву получить технологии и развитие, а потом кинуть владельцев через болт. Говорят именно в

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Pavel
3 часа назад
Нет, а что случилось?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Григорий Кабанов
3 часа назад
От этих прогнозов нет толку, потому что они не учитывают открытия новых месторождений. Нефть может быть и не бесконечная, но она постоянно

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Сергей Котенко
3 часа назад
Вся ваша статистика фуфло где вы такие берётесь статисты

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Сергей Котенко
3 часа назад
Рудольф, официально не присоединяла.Не будут подчиняется мы придумаем какую нибудь пробирку и разнесём вашу страну как Ливию Ирак Сирию.Надо

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Abellardo _
4 часа назад
Rex, ну у меня друг детства в США проживает, хочет вернуться – удерживает только то что за 20 лет много усилий в карьеру угрохал.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Гелди Ходжаев
4 часа назад
Такой симулятор отлично подойдёт для фанатов Майнкрафта!

Энтузиаст создал интерактивную трехмерную симуляцию Солнечной системы

Сергей Софьин
4 часа назад
Станислав, то есть, живя в своём доме, на своей земле, я не имею права этим пользоваться? Ну ты сказал. А как же В Эмиратах, у арабов?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Дмитрий Сикан
5 часов назад
В комментах столько патриотов, которые "чутка" офигели, что Россия не топ даже в этом рейтинге.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Rex
6 часов назад
Machine, У меня вопрос, если в загнивающей и ужасной Америке так хреново и невыносимо живётся, зачем там живёт твой двоюродный брат? Почему бы ему не

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Роман Хабаров
6 часов назад
"Это позволило моментально расшифровывать секретные сообщения немцев, что сыграло важнейшую роль во время войны на Западном фронте (но не на

Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

Alexander Medvedev
8 часов назад
filromnik, Пока мир будет поддерживать давно уже ничем не обеспеченную зелёную резанную бумагу,пиндосам ничего не грозит, а их внешний долг который во

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Alexander Medvedev
8 часов назад
Керей, а ты почитатель америки как я посмотрю,а ты в курсе сколько в твоей америке бомжей,если нет,не поленись найти и почитать и ты охренеешь от

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Алексей Соцков
9 часов назад
filromnik, чего чего? сколько интересного я сейчас узнал. а 40 баксов вы имеете ввиду с налогами или без налогов? если с налогами, кои составляют чуть ли

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Вадим Вадим
9 часов назад
filromnik, что значит "которой нет"? Я этого не писал. В мире добывается около 13 600 000 тонн нефти ежедневно. В год около 5 млрд тонн. Я написал что запасы

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Aл C
10 часов назад
Станислав, ну вот, опять про жадных бедных: "отнять, национализировать". А то, что подобные инвесторы, заручившись поддержкой коррумпированных

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Иван Колупаев
11 часов назад
Machine, у всех свои сложности но от 3000 зеленых на пиво и сигареты остается все ж больше чем от 30 000 деревянных.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

filromnik mariupol
11 часов назад
Вадим, не поверишь, летом ездил в кемпинг, на границе Альберты и Саскачевана, по пути на десятки километров вдоль дороги раскинулись поля

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

filromnik mariupol
11 часов назад
Sam, ага, нет Техаса, не добывают нефть в Мексиканском заливе, на Аляске... 0 барелей нефти в Штатах. Ну и еще маленький штришок - пока кто-то смеялся над

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно