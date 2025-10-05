Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: Уровень безработицы в странах Евросоюза
В Европейском союзе уровень безработицы составил 5,9%, в Еврозоне (20 стран) — 6,3%. На инфографике видно, как меняется этот показатель в зависимости от страны.
По данным Евростата, в августе 2025 года самый высокий показатель оказался у Испании — 10,3%. Для этой страны безработица — традиционно одна из главных проблем экономики. Однако с годами ситуация постепенно улучшается. К примеру, в 2015 году уровень безработицы в Испании достигал 21,18%.
На втором и третьем местах по уровню безработицы оказались Финляндия и Швеция — 9,8% и 8,7% соответственно. Одно из объяснений роста безработицы в северных странах — распределение средств из постковидного фонда Евросоюза между южными и северными странами. Больше всего средств получили страны Южной Европы и это могло ускорить их экономический рост. Также на ситуацию в Финляндии повлияла геополитическая напряженность, обострившаяся в результате конфликта России и Украины.
В пятерку стран вошли также Эстония (8,2%) и Греция (8,1%). Вместе с Испанией Греция традиционно входила в число стран с самым высоким уровнем безработицы.
Самый низкий показатель оказался у Мальты и Словении (по 2,9%). За ними следуют Чехия и Польша — по 3,2%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как далеко сможет зайти ИИ? Интервью с Александром Пановым
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
DART — самоубийственная миссия к двойному астероиду
Tesla Optimus: сможет ли Илон Маск уже в этом году показать нам человекоподобного робота?
10 самых высоких сооружений мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии