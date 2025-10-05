Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: Уровень безработицы в странах Евросоюза

В Европейском союзе уровень безработицы составил 5,9%, в Еврозоне (20 стран) — 6,3%. На инфографике видно, как меняется этот показатель в зависимости от страны.

Инфографика: Уровень безработицы в странах Евросоюза в августе 2025 года / © Eurostat, OpenStreetMap

По данным Евростата, в августе 2025 года самый высокий показатель оказался у Испании — 10,3%. Для этой страны безработица — традиционно одна из главных проблем экономики. Однако с годами ситуация постепенно улучшается. К примеру, в 2015 году уровень безработицы в Испании достигал 21,18%.

На втором и третьем местах по уровню безработицы оказались Финляндия и Швеция — 9,8% и 8,7% соответственно. Одно из объяснений роста безработицы в северных странах — распределение средств из постковидного фонда Евросоюза между южными и северными странами. Больше всего средств получили страны Южной Европы и это могло ускорить их экономический рост. Также на ситуацию в Финляндии повлияла геополитическая напряженность, обострившаяся в результате конфликта России и Украины.

В пятерку стран вошли также Эстония (8,2%) и Греция (8,1%). Вместе с Испанией Греция традиционно входила в число стран с самым высоким уровнем безработицы.

Самый низкий показатель оказался у Мальты и Словении (по 2,9%). За ними следуют Чехия и Польша — по 3,2%.