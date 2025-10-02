Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Целая страна из-за хакеров осталась без любимого пива

В Японии через несколько дней закончатся запасы популярного пива Asahi Super Dry. Работа его производителя остановилась из-за кибератаки.

Пиво Asahi Super Dry / © Asahi

Как сообщает The Financial Times, большая часть заводов Asahi Group, расположенных в Японии, остановила работу 29 сентября. Тогда из-за атаки отключилась система заказа и доставки.

Представители розничной торговли ожидают, что полки магазинов вскоре опустеют. Перебои с поставками продолжаются. Когда возобновится производство, пока неизвестно. По оценкам ритейлеров, Super Dry распродадут в ближайшие два-три дня. Магазины переориентируются на других поставщиков, но многие клиенты предпочитают Super Dry.

В Asahi комментировать возможный дефицит своих товаров отказались. По оценкам Financial Times, компания в среднем выпускает 6,7 миллиона больших бутылок пива в день.

Помимо пива, Asahi производит в Японии безалкогольные напитки и детское питание, а также выпускает товары под собственными марками для японских ритейлеров. Из-за кибератаки компания отложила запуск восьми новых продуктов.

1 октября Asahi попробовала обрабатывать заказы в ручном режиме. Получится ли работать таким образом, в компании пока выясняют. Акции Asahi 2 октября упали на 2,6 процента.

Представитель Asahi отметил, что в компании выясняют, подверглись ли они атаке программы-вымогателя. В последнее время в Японии участились случаи таких кибератак.