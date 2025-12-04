  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
4 декабря, 09:18
Рейтинг: +468
Посты: 1004

Новое исследование выявило связь между активным использованием ИИ-чатов и психоэмоциональными проблемами

Согласно данным портала PsyPost, ученые обнаружили, что пользователи ИИ-чатботов чаще испытывают психологический стресс по сравнению с теми, кто ими не пользуется. Это еще не доказывает причинно-следственную связь, но демонстрирует резкую корреляцию — а ее последствия могут оказаться серьезными.

Сообщество
# биология
# ИИ
# Психология
# технологии
Новое исследование выявило связь между активным использованием ИИ-чатов и психоэмоциональными проблемами / © Getty Images 
Новое исследование выявило связь между активным использованием ИИ-чатов и психоэмоциональными проблемами / © Getty Images 

«Людям свойственно стремление создавать и поддерживать значимые отношения, и в современном цифровом мире многие связи все чаще формируются через технологии», — объяснила в беседе с PsyPost автор исследования, старший научный сотрудник Университета Тампере (Финляндия) Иина Саволайнен.

В новой работе, опубликованной в Journal of Social and Personal Relationships, Саволайнен и ее коллеги проанализировали данные исследования 2023 года. В нем участвовали 5663 взрослых из шести европейских стран — Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Польши — которые заполнили онлайн-опрос о пользовании сервисами «друзей-чатботов», такими как Replika или My AI.

Уровень психологического дистресса измеряли при помощи 38-пунктовой шкалы психического здоровья Mental Health Inventory и сравнивали показатели пользователей чатботов с теми, кто ими не пользовался.

Корреляция проявилась сразу.

Использование социальных чатботов во всех шести странах связано с более низким уровнем психологического благополучия.

В совокупности результаты показывают, что социальные чатботы нередко становятся реакцией на эмоциональные или социальные трудности, а не средством, которое само по себе улучшает самочувствие, отметили специалисты.

3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
