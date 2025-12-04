Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новое исследование выявило связь между активным использованием ИИ-чатов и психоэмоциональными проблемами

Согласно данным портала PsyPost, ученые обнаружили, что пользователи ИИ-чатботов чаще испытывают психологический стресс по сравнению с теми, кто ими не пользуется. Это еще не доказывает причинно-следственную связь, но демонстрирует резкую корреляцию — а ее последствия могут оказаться серьезными.

Новое исследование выявило связь между активным использованием ИИ-чатов и психоэмоциональными проблемами / © Getty Images

«Людям свойственно стремление создавать и поддерживать значимые отношения, и в современном цифровом мире многие связи все чаще формируются через технологии», — объяснила в беседе с PsyPost автор исследования, старший научный сотрудник Университета Тампере (Финляндия) Иина Саволайнен.

В новой работе, опубликованной в Journal of Social and Personal Relationships, Саволайнен и ее коллеги проанализировали данные исследования 2023 года. В нем участвовали 5663 взрослых из шести европейских стран — Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Польши — которые заполнили онлайн-опрос о пользовании сервисами «друзей-чатботов», такими как Replika или My AI.

Уровень психологического дистресса измеряли при помощи 38-пунктовой шкалы психического здоровья Mental Health Inventory и сравнивали показатели пользователей чатботов с теми, кто ими не пользовался.

Корреляция проявилась сразу.

Использование социальных чатботов во всех шести странах связано с более низким уровнем психологического благополучия.

В совокупности результаты показывают, что социальные чатботы нередко становятся реакцией на эмоциональные или социальные трудности, а не средством, которое само по себе улучшает самочувствие, отметили специалисты.