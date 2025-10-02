Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Илон Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов, благодаря росту стоимости акций его фирм в этом году.

Илон Маск / © Getty Images

По данным индекса миллиардеров Forbes, вечером 1 октября состояние Маска кратковременно достигло 500,1 миллиарда долларов, прежде чем немного снизилось до отметки чуть выше 499 миллиардов.

Помимо Tesla, в последние месяцы росла оценка и его других предприятий, включая стартап в области искусственного интеллекта xAI и космическую компанию SpaceX.

Этот рубеж еще больше закрепляет статус Маска как самого богатого человека в мире, оставляя конкурентов в глобальном технологическом секторе далеко позади.

По данным Forbes, вторым по богатству человеком в мире считается основатель Oracle Ларри Эллисон с состоянием около 350,7 миллиардов долларов.

Эллисон ненадолго обошел Маска в прошлом месяце после того, как акции Oracle подскочили более чем на 40% благодаря неожиданно оптимистичному прогнозу компании по облачной инфраструктуре и сделкам в области искусственного интеллекта.

Огромное состояние Маска тесно связано с его более чем 12%-ной долей в Tesla, акции которой значительно выросли в этом году.

По итогам торгов в Нью-Йорке в среду акции Tesla подорожали более чем на 3,3% и с начала года выросли уже более чем на 20%.