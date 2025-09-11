Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Илон Маск уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира

Соучредитель компании Oracle, занимающейся производством программного обеспечения, Ларри Эллисон стал богатейшим человеком в мире, обогнав Илона Маска. Это произошло благодаря впечатляющему росту акций Oracle. За один день торгов они подорожали более чем на 40%, что стало самым крупным однодневным скачком состояния миллиардеров в истории.

Ларри Эллисон / © Getty Images

Состояние Эллисона сейчас оценивается в диапазоне от 393 до 401 миллиарда долларов США. Рост котировок Oracle объясняется сочетанием двух факторов: бурным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и заключением значимых облачных контрактов. Компания подписала четыре многомиллиардных соглашения, а объем обязательств по исполнению (RPO) вырос до 455 миллиардов долларов.

Генеральный директор Сафра Кац сообщила, что выручка от Oracle Cloud Infrastructure, по прогнозам, достигнет 144 миллиардов долларов в течение пяти лет, что значительно выше предыдущей оценки в 18 миллиардов.

Хотя в индексе миллиардеров Bloomberg Ларри Эллисон сейчас занимает первое место, Forbes по-прежнему ставит на вершину рейтинга Илона Маска. Различия связаны с методологией и моментом оценки. Forbes публикует как «живой» список миллиардеров, так и ежегодный рейтинг. Их трекер обновляется в режиме реального времени на основе котировок публичных акций, но также включает оценки частных компаний, которые пересматриваются реже.

Например, Forbes приписывает SpaceX, одной из частных компаний Маска, стоимость около 180 миллиардов долларов, что значительно увеличивает его чистый капитал. Bloomberg, напротив, оценивает SpaceX более консервативно, что позволило Эллисону благодаря Oracle обогнать Маска в их модели.

Эти расхождения показывают, насколько изменчивыми могут быть рейтинги миллиардеров, особенно когда состояния тесно зависят от колебаний акций технологических компаний и оценок частных активов.