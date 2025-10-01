Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу
В Китае официально запущена в работу самая мощная в мире центрифуга, способная создавать гипергравитацию. В начале недели специалисты ввели в эксплуатацию аппарат под названием CHIEF1300, способный развивать ускорение, в 300 раз превышающее силу земного притяжения.
Центрифуга стала ключевым элементом нового комплекса для гипергравитационных и междисциплинарных исследований, строящегося в Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Центрифуга CHIEF1300 расположена в подземной камере площадью 230 квадратных метров. Радиус ее вращающейся стрелы составляет 6,4 метра, при этом вакуумная камера и система охлаждения стен минимизируют сопротивление воздуха и нагрев.
Аппарат открывает возможности для передовых экспериментов в самых разных областях: от добычи ресурсов в глубоководных и подземных зонах до ликвидации последствий природных катастроф и их предотвращения, подземной переработки отходов и синтеза новых материалов.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Как несимметричное порождает симметрию, или Почему все планеты вращаются в одной плоскости
Как гравитационные волны раскрыли тайну происхождения золота во Вселенной
Утечка RAND с точки зрения истории: США устроили войну на Украине ради истощения Европы?
Правда ли, что до встречи с инопланетянами осталось 400 тысяч лет?
Не коронавирус: что на самом деле вызвало аномальную смертность в Москве
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии