Китай запустил самую мощную в мире центрифугу

В Китае официально запущена в работу самая мощная в мире центрифуга, способная создавать гипергравитацию. В начале недели специалисты ввели в эксплуатацию аппарат под названием CHIEF1300, способный развивать ускорение, в 300 раз превышающее силу земного притяжения.

Центрифуга CHIEF1300 / © Синьхуа

Центрифуга стала ключевым элементом нового комплекса для гипергравитационных и междисциплинарных исследований, строящегося в Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Центрифуга CHIEF1300 расположена в подземной камере площадью 230 квадратных метров. Радиус ее вращающейся стрелы составляет 6,4 метра, при этом вакуумная камера и система охлаждения стен минимизируют сопротивление воздуха и нагрев.

Аппарат открывает возможности для передовых экспериментов в самых разных областях: от добычи ресурсов в глубоководных и подземных зонах до ликвидации последствий природных катастроф и их предотвращения, подземной переработки отходов и синтеза новых материалов.