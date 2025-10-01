Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай завершит год многочисленными испытаниями новейших ракет-носителей

Китай готовится к серии важных испытаний и запусков в последнем квартале 2025 года, которые имеют ключевое значение как для пилотируемой лунной программы, так и для коммерческих ракетных проектов страны.

Посадочный модуль «Ланьюэ» на испытательном полигоне в провинции Хэбэй, Китай / © CMSEO

Стремление страны отправить своих космонавтов на Луну до конца десятилетия уже принесло заметные результаты: в 2025 году ракета-носитель «Чанчжэн-10» прошла первые огневые испытания на космодроме Вэньчан, пилотируемый космический корабль нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты») успешно завершил испытательный полет на нулевой высоте, а также прошел тест взлета и посадки лунного модуля «Лань Юэ».

До конца года ожидаются новые этапы испытаний среди которых:

статические огневые испытания полной первой ступени «Чанчжэн-10» и ее тестовый полет (напомним, полноценная ракета будет состоять из трех ступеней);

испытание системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу» в воздухе на участке максимальных аэродинамических нагрузок. Этот тест должен подтвердить безопасность пилотируемого запуска, но точные сроки и место (Цзюцюань или космодром Вэньчан) пока не названы.

Ожидается, что обновления о программе могут прозвучать на пресс-конференциях, посвященных миссии «Шэньчжоу-21» к станции «Тяньгун».

В коммерческом сегменте и в области многоразовых систем конец 2025 года также обещает быть насыщенным:

Госкорпорация CASC готовит первую многоразовую ракету «Чанчжэн-12А», уже проведя успешное испытание второй ступени и ранее — вертикальный взлет и посадку тестовой первой ступени.

Landspace планирует в ноябре первый запуск своей метановой ракеты из нержавеющей стали «Чжуцюэ-3», после успешного статического огневого испытания блока из девяти двигателей.

Space Pioneer готовится к испытательному старту «Тяньлун-3».

Orienspace рассчитывает запустить свою первую жидкостную ракету Gravity-2, а iSpace может до конца года провести старт «Гипербола-3», представив недавно беспилотное судно для посадки возвращаемых ступеней.

CAS Space готовит «Кинетика-2», а Galactic Energy — «Паллас-1» (оба на керосине и кислороде), причем последняя компания уже отчиталась об успешном огневом испытании второй ступени.

Все эти проекты разворачиваются на фоне крайне насыщенного сентября, когда Китай вывел на орбиту спутники как для национальной мегагруппировки «Гован», так и для коммерческой Geely («Geesatcom»). Новые носители будут стремиться доказать свою надежность, чтобы получить контракты в рамках таких масштабных проектов.