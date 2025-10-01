Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай завершит год многочисленными испытаниями новейших ракет-носителей
Китай готовится к серии важных испытаний и запусков в последнем квартале 2025 года, которые имеют ключевое значение как для пилотируемой лунной программы, так и для коммерческих ракетных проектов страны.
Стремление страны отправить своих космонавтов на Луну до конца десятилетия уже принесло заметные результаты: в 2025 году ракета-носитель «Чанчжэн-10» прошла первые огневые испытания на космодроме Вэньчан, пилотируемый космический корабль нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты») успешно завершил испытательный полет на нулевой высоте, а также прошел тест взлета и посадки лунного модуля «Лань Юэ».
До конца года ожидаются новые этапы испытаний среди которых:
- статические огневые испытания полной первой ступени «Чанчжэн-10» и ее тестовый полет (напомним, полноценная ракета будет состоять из трех ступеней);
- испытание системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу» в воздухе на участке максимальных аэродинамических нагрузок. Этот тест должен подтвердить безопасность пилотируемого запуска, но точные сроки и место (Цзюцюань или космодром Вэньчан) пока не названы.
Ожидается, что обновления о программе могут прозвучать на пресс-конференциях, посвященных миссии «Шэньчжоу-21» к станции «Тяньгун».
В коммерческом сегменте и в области многоразовых систем конец 2025 года также обещает быть насыщенным:
- Госкорпорация CASC готовит первую многоразовую ракету «Чанчжэн-12А», уже проведя успешное испытание второй ступени и ранее — вертикальный взлет и посадку тестовой первой ступени.
- Landspace планирует в ноябре первый запуск своей метановой ракеты из нержавеющей стали «Чжуцюэ-3», после успешного статического огневого испытания блока из девяти двигателей.
- Space Pioneer готовится к испытательному старту «Тяньлун-3».
- Orienspace рассчитывает запустить свою первую жидкостную ракету Gravity-2, а iSpace может до конца года провести старт «Гипербола-3», представив недавно беспилотное судно для посадки возвращаемых ступеней.
- CAS Space готовит «Кинетика-2», а Galactic Energy — «Паллас-1» (оба на керосине и кислороде), причем последняя компания уже отчиталась об успешном огневом испытании второй ступени.
Все эти проекты разворачиваются на фоне крайне насыщенного сентября, когда Китай вывел на орбиту спутники как для национальной мегагруппировки «Гован», так и для коммерческой Geely («Geesatcom»). Новые носители будут стремиться доказать свою надежность, чтобы получить контракты в рамках таких масштабных проектов.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Не потеряетесь ли вы среди звезд? Тест по астрономии за страницами школьного учебника
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века
«Будущее в лечении рака — за персонализированным подходом к каждой опухоли»
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии