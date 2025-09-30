Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX раскрыла планы на последний полет Starship V2
Космическая компания Илона Маска сообщила, что одиннадцатое летное испытание транспортной системы Starship планируется осуществить 14 октября 2025 года. Окно запуска откроется в 01:43 по московскому времени.
Предстоящий полет будет основан на успешных результатах десятых летных испытаний Starship и включит в себя эксперименты по сбору данных для Super Heavy следующего поколения, стресс-тестирование теплозащитного экрана Starship и демонстрацию маневров, имитирующих финальный заход на посадку верхней ступени для будущего возвращения на стартовую площадку.
Super Heavy, который примет участие в грядущем полете, ранее уже использовался в восьмом испытании и будет запущен с двадцатью четырьмя ранее летавшими двигателями Raptor. Основная цель тестов — продемонстрировать уникальную конфигурацию двигателей для посадочного режима, которая будет применяться в Super Heavy следующего поколения. Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе и не вернется на стартовую площадку для захвата башней обслуживания.
Верхняя ступень Starship выполнит несколько задач, в том числе развернет восемь имитаторов Starlink, которые по размеру аналогичны спутникам следующего поколения. Имитаторы будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, разрушатся при входе в атмосферу. Также планируется повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе.
Летные испытания включают ряд экспериментов и эксплуатационных изменений, направленных на то, чтобы верхняя ступень Starship могла возвращаться на стартовую площадку во время будущих полетов. Для возвращения в атмосферу с корабля Starship будет снята часть плиток, чтобы намеренно подвергнуть уязвимые места аппарата стресс-тесту. Некоторые из отсутствующих плиток находятся в местах крепления и не имеют резервного абляционного слоя.
Чтобы имитировать траекторию, по которой корабль будет возвращаться в Starbase в будущих полетах, заключительный этап 11-го испытательного полета Starship включает динамический маневр с креном и проверку алгоритмов дозвукового наведения перед посадочным маневром и приводнением в Индийском океане.
Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск сообщил, что 11-й испытательный полет станет последней миссией Starship V2. Далее компания перейдет к испытаниям третьей версии Starship, которая будет достигать 124,4 метра в высоту — на три метра выше нынешней.
