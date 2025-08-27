  • Добавить в закладки
27 августа, 10:07
Александр Березин
19

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

❋ 5.8

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
Starsship S37 27 августа 2025 года. Корабль снят с буя компании в момент перед мягким приводнением. Хотя использовать его для полета после контакта с соленой водой нельзя, изучение ступени позволяет оценить эффективность разных вариантов теплового щита / © SpaceX

Программа SpaceX по созданию транспортной системы Starship — самая амбициозная в истории земной космонавтики. Эта первая полностью многоразовая система вывода в космос из когда-либо созданных «в железе», поэтому конструктивно она резко отличается от всего, что делали ранее. Даже в научной фантастике из более-менее близких по описанию аналогов можно назвать только многоразовую ракету из нержавейки (с посадкой на хвост за счет торможения двигателями) из «Незнайки на Луне». Поэтому отработка новой ракеты обещает стать самой длительной в истории ракетостроения. Усложняют процесс доводки постоянно вносимые в конструкцию изменения: главный инженер SpaceX Илон Маск настаивает на быстром совершенствовании самых разных аспектов системы, в результате чего уже испытанные узлы изменяют, внося в конструкцию новые, неиспытанные элементы.

В результате если испытания Starship V1 в 2024 году протекали сравнительно успешно, то после перехода на Starship V2 все три полета этого года закончились незапланированными взрывами. При подготовке к наземным испытаниям летом 2025 года StarshipV2 взорвался на наземной стенде, в значительной степени разрушив инфраструктуру стартовой площадки, что затруднило подготовку к следующим испытаниям.

Новый пуск системы прошел 27 августа 2025 года в 2.30 по Москве. На этот раз в конструкцию внесли изменения, блокирующие возможность взрывов, состоявшимся в этом году. Систему подачи газов наддува в баки изменили, поэтому на камерах, установленных внутри Starship в этот раз не было видно капель метана. Давление в баке газового наддува уменьшили, чтобы избежать взрыва как в июне этого года на наземных испытаниях.

В итоге старт прошел полностью нормально (сработали все 33 двигателя первой ступени, что бывает не всегда). Через полторы минуты полета автоматика отключила один из 33 двигателей Raptor первой ступени, но это не повлияло на полет в целом: как и ракета Королёва Н-1, Starship такой многодвигательный как раз для того, чтобы парировать отказы отдельных двигателей. Нормально прошло и горячее разделение ступеней, до Маска в американском ракетостроении никогда не применявшееся. При нем пламя двигателей второй ступени действует прямо на верх первой ступени.

После разделения Starship S37 (вторая ступень системы, она же корабль) штатно провел полет по суборбитальной траектории, выпустив в космос порядка 16 тонн полезной нагрузки. Это были испытательные макеты особо крупных спутников Starlink, которые компания планирует запускать с нового корабля. Однако при выпуске, на двадцатой минуте полета, были явные удары макетов спутников о детали выпускной системы (своего рода грузовой шлюз). Несмотря на них, ничего не заклинило и все восемь макетов вышли нормально.

Через 47 минут от старта что-то взорвалось в двигательном отсеке Starship S37, на видео был явно заметен разлет обломков. Как ни странно, взрыв никак не помешал кораблю войти в атмосферу в точно рассчитанном районе и плавно погасить двигателями скорость так, чтобы приблизиться к воде с минимальной скоростью.

Момент взрыва в двигательном отсеке второй ступени. Легко видеть продолжение работы двигателей, несмотря на взрыв / © YouTube

После накопления достаточного числа таких мягких приводнений компания планирует начать сажать и вторую ступень системы на посадочную башню на том же космодроме Старбэйз, где запускает Starship. В этот раз не сажали и первую ступень, поскольку SpaceX вводила ее в атмосферу под особо большими углами, чтобы проверить, насколько безопасно гасить максимально возможную часть энергии падающей ступени трением о воздух.

На второй ступени испытывали новое расположение «плавников» (рулей) и сразу несколько систем теплозащиты. Один из плавников в полете частично прогорел, но не оторвался и работал штатно. Среди систем теплозащиты кроме 18 тысяч шестиугольных керамических плиток (каждая размером с тарелку) испытывали и участки обшивки с голым металлом, и плитки с охлаждением за счет жидкого метана из баков. Пока компания не знает, какой подход окажется самым эффективным.

«Теплозащита шаттлов при каждой посадке была по сути частично разрушена и требовала многих месяцев ремонта. Мы добиваемся того, чтобы тепловой щит Starship позволял немедленный повторный полет [без ремонта]».

Главный инженер SpaceX

Задача отработки теплового щита системы до такого состояния должна быть самой сложной из всех. Однако для реализации высадки людей на Луне американцами в 2020-х годах ее решение не требуется: производственные мощности компании потенциально позволяют выпускать до одного Starship в сутки, поэтому даже при одноразовом использовании обеспечить дозаправку его лунной версии на околоземной орбите и ее отлет к Луне вполне получится.

Состояние плиток теплового щита одного из шаттлов после испытательного полета. Цель SpaceX в том, чтобы ее тепловой щит не имел повреждений после полета / © Wikimedia Commons

В то же время цель создания системы именно в многоразовости и способности корабля сесть на Марс после длительного полета. Испытания такого рода явно займут еще несколько лет, поскольку даже самые оптимистичные оценки времени запуска беспилотной версии нового корабля к четвертой планеты — конец 2026 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
Комментарии

