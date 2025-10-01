Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Девушка обнаружила в вейпе «колонию насекомых»

Девушка обнаружила в вейпе «колонию насекомых». По ее словам, у нее стало ухудшаться здоровье.

Насекомые в вейпе / © Threads, eksax

Пользовательница Threads* утверждает, что после курения электронных испарителей она стала хуже себя чувствовать. Долгое время девушка не могла понять причину своего состояния.

Она обычно носила вейп в сумке, иногда протирая его спиртовыми салфетками. Когда из девайса вытекла странная «жижа», девушка обнаружила там насекомых.

Пользовательница обратилась за «консультацией» к ChatGPT, который отметил, что наличие насекомых в вейпе может быть связано с риском для здоровья. Обращалась ли она ко врачу или в какие-либо надзорные ведомства, девушка не уточнила.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что также сталкивались с насекомыми в вейпах.

* Принадлежит компании Meta, запрещенной на территории России.