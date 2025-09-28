Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: 20 самых высоких небоскребов мира

Карта наглядно показывает, где расположены самые высокие небоскребы мира. Указанная высота зданий учитывает шпили, но не антенны.

Карта: 20 самых высоких небоскребов мира / © Reddit

Большинство самых высоких небоскребов мира построили в Азии. Только два небоскреба из топ-20 расположены в США, еще один — в российском Санкт-Петербурге.

Самый высокий небоскреб в мире — «Бурдж-Халифа» — построен в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Здание, высотой 828 метров, открыли в 2010 году. На 163 этажах расположены офисы, квартиры, рестораны, отели и смотровые площадки.

Второе по высоте здание находится в малайзийском Куала-Лумпуре. Высота Merdeka 118 — 679 метров. «Шанхайская башня», как очевидно из названия, расположена в Шанхае. Высота китайского небоскреба достигает 632 метров.

Далее в рейтинге оказались «Абрадж аль-Бейт» (Мекка, Саудовская Аравия) и «Международный финансовый центр Пинъань» (Шэньчжэнь, Китай). Их высота — 601 и 599 метров соответственно.

Также в десятку самых высоких зданий в мире попали Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея), «Всемирный торговый центр 1» (Нью-Йорк, США), Финансовый центр CTF (Гуанчжоу, Китай), Финансовый центр CTF (Тяньцзинь, Китай), Башня CITIC (Пекин, Китай).

«Лахта-центр», построенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, — самое высокое здание в Европе. Его высота достигает 462 метров. В феврале 2025 года открылась смотровая площадка «Лахта-центр», но посетить ее можно лишь вместе с экскурсией.