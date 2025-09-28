Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: 20 самых высоких небоскребов мира
Карта наглядно показывает, где расположены самые высокие небоскребы мира. Указанная высота зданий учитывает шпили, но не антенны.
Большинство самых высоких небоскребов мира построили в Азии. Только два небоскреба из топ-20 расположены в США, еще один — в российском Санкт-Петербурге.
Самый высокий небоскреб в мире — «Бурдж-Халифа» — построен в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Здание, высотой 828 метров, открыли в 2010 году. На 163 этажах расположены офисы, квартиры, рестораны, отели и смотровые площадки.
Второе по высоте здание находится в малайзийском Куала-Лумпуре. Высота Merdeka 118 — 679 метров. «Шанхайская башня», как очевидно из названия, расположена в Шанхае. Высота китайского небоскреба достигает 632 метров.
Далее в рейтинге оказались «Абрадж аль-Бейт» (Мекка, Саудовская Аравия) и «Международный финансовый центр Пинъань» (Шэньчжэнь, Китай). Их высота — 601 и 599 метров соответственно.
Также в десятку самых высоких зданий в мире попали Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея), «Всемирный торговый центр 1» (Нью-Йорк, США), Финансовый центр CTF (Гуанчжоу, Китай), Финансовый центр CTF (Тяньцзинь, Китай), Башня CITIC (Пекин, Китай).
«Лахта-центр», построенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, — самое высокое здание в Европе. Его высота достигает 462 метров. В феврале 2025 года открылась смотровая площадка «Лахта-центр», но посетить ее можно лишь вместе с экскурсией.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
