Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россию обвинили в слежке за спутниками НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия и Китай активно развивают возможности космической войны и уже «заняли стратегические высоты в космосе». По его словам, немецкая армия обнаружила, что российские разведывательные спутники отслеживают два спутника связи Intelsat, используемых немецкими Вооруженными силами.

Концепт системы спутниковой связи IRIS² / © ESA

Писториус подчеркнул, что спутниковые сети сегодня стали «ахиллесовой пятой» современных обществ, и атака на них способна парализовать целые страны. «Конфликты будущего будут вестись не только на Земле, но и на орбите», — отметил он.

В ответ Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро до 2030 года в космическую безопасность, включая новые спутниковые созвездия, наземные станции, защищенные возможности запусков и средства слежения за орбитальным движением. Также страна обсуждает возможность создания наступательных космических систем, отходя от прежней политики против противоспутникового оружия.

Германия участвует в проекте Европейского союза (ЕС) IRIS², который предусматривает создание и развертывание почти 300 спутников для независимого европейского интернета, но также рассматривает возможность использование аппаратов в целях национальной безопасности.

Писториус отметил, что вклад Германии в космическую безопасность укрепит ее позиции в НАТО и дополнит программы ЕС. Особое внимание уделяется разведывательным и оборонным спутникам, а также развитию европейской ракетной отрасли, включая Ariane 6 и Vega C, хотя их стоимость и отсутствие многоразовости пока ограничивают возможности.

В целом, Германия и другие крупные европейские страны активно наращивают космическую оборону, стремясь уменьшить зависимость от США и создать собственные системы раннего предупреждения, разведки и связи.