Россию обвинили в слежке за спутниками НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия и Китай активно развивают возможности космической войны и уже «заняли стратегические высоты в космосе». По его словам, немецкая армия обнаружила, что российские разведывательные спутники отслеживают два спутника связи Intelsat, используемых немецкими Вооруженными силами.
Писториус подчеркнул, что спутниковые сети сегодня стали «ахиллесовой пятой» современных обществ, и атака на них способна парализовать целые страны. «Конфликты будущего будут вестись не только на Земле, но и на орбите», — отметил он.
В ответ Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро до 2030 года в космическую безопасность, включая новые спутниковые созвездия, наземные станции, защищенные возможности запусков и средства слежения за орбитальным движением. Также страна обсуждает возможность создания наступательных космических систем, отходя от прежней политики против противоспутникового оружия.
Германия участвует в проекте Европейского союза (ЕС) IRIS², который предусматривает создание и развертывание почти 300 спутников для независимого европейского интернета, но также рассматривает возможность использование аппаратов в целях национальной безопасности.
Писториус отметил, что вклад Германии в космическую безопасность укрепит ее позиции в НАТО и дополнит программы ЕС. Особое внимание уделяется разведывательным и оборонным спутникам, а также развитию европейской ракетной отрасли, включая Ariane 6 и Vega C, хотя их стоимость и отсутствие многоразовости пока ограничивают возможности.
В целом, Германия и другие крупные европейские страны активно наращивают космическую оборону, стремясь уменьшить зависимость от США и создать собственные системы раннего предупреждения, разведки и связи.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Планет-гигантов вдали от звезды не должно существовать. Протопланетный диск рассеивается быстрее, чем они успели бы вырасти из крупиц до своих размеров. Значит, они образуются другим способом. Ученые доказали, что это возможно, по вращению спиральных рукавов в системе в 515 световых годах от Земли.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
