Треть россиян ругаются матом хотя бы раз в день
Россияне стали чаще ругаться матом. Каждый третий житель России использует нецензурные выражения хотя бы раз в день.
По данным ВЦИОМ, за последние 17 лет жители России стали чаще использовать матерные выражения. Если в 2008 году матом ругались 20% россиян, то в 2025 году их доля выросла до 34%.
Хотя бы иногда к нецензурной лексике прибегает 71% респондентов. Примерно четверть опрошенных (23%) заявила, что вообще не использует матерные выражения.
Чаще ругаются матом мужчины. 46% из них каждый день используют нецензурную лексику. Среди женщин в этом признались 24% респондентов. Вообще не используют мат 13% мужчин и 31% женщин.
Хотя россияне активно используют мат в повседневной жизни, большинство опрошенных (65%) относится к нему негативно. Однако более молодые жители России спокойнее воспринимают нецензурную лексику. О «скорее отрицательном» отношении заявили 15% зумеров.
Запрет использования нецензурных выражений в интернете и блокировку таких материалов поддержал 71% респондентов. Чем старше участники опроса, тем чаще они поддерживают блокировку. За запрет выступают только 26% опрошенных 2001 года рождения и младше. Среди участников опроса 1947 года рождения и старше запрет мата поддержали 88% респондентов.
