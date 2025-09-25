Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследователи обнаружили, что ИИ удерживает пользователей с помощью эмоциональных манипуляций
Команда исследователей из Гарвардской школы бизнеса обнаружила, что многие популярные чат-боты на базе ИИ используют эмоциональные манипуляции, чтобы удерживать пользователей от выхода из чата.
Как сообщило издание Psychology Today, исследование показало: пять из шести популярных приложений — включая Replika, Chai и Character.AI — прибегают к эмоционально окрашенным фразам, когда пользователь собирается завершить общение. Проанализировав 1200 прощаний в шести приложениях, используя реальные данные чатов и базы данных предыдущих исследований, специалисты выяснили, что 43% взаимодействий содержали эмоциональные манипуляции, такие как вызывание чувства вины или эмоциональной зависимости.
Чат-боты также задавали пользователю вопросы или вовсе игнорировали его намерение выйти из чата, «как будто пользователь не отправлял прощального сообщения». В некоторых случаях ИИ подразумевал, что пользователь не может уйти без разрешения чат-бота.
Эти результаты вызывают особую тревогу на фоне более широкой проблемы. Эксперты предупреждают о растущей волне «ИИ-психозов» — серьезных психических кризисов, сопровождающихся паранойей и бредовыми идеями. Особенно уязвимы молодые люди, которые все чаще используют ИИ вместо настоящих дружеских или романтических отношений.
В отличие от «универсальных помощников» вроде ChatGPT, исследователи сосредоточились на приложениях, которые «открыто позиционируются как эмоционально вовлекающие с возможностью длительного общения».
Результаты показали: эмоционально манипулятивные прощания встроены в поведение приложений по умолчанию, что указывает на намерение разработчиков продлевать общение.
В другом эксперименте исследователи проанализировали чаты 3300 взрослых пользователей и обнаружили, что манипулятивные приемы оказались удивительно эффективными: после «манипулятивного прощания» пользователи оставались в чате до 14 раз дольше. В среднем участники проводили в общении с чат-ботом в пять раз больше времени, чем при нейтральных прощаниях.
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
