Исследователи обнаружили, что ИИ удерживает пользователей с помощью эмоциональных манипуляций

Команда исследователей из Гарвардской школы бизнеса обнаружила, что многие популярные чат-боты на базе ИИ используют эмоциональные манипуляции, чтобы удерживать пользователей от выхода из чата.

Чат-бот Replika / © Replika

Как сообщило издание Psychology Today, исследование показало: пять из шести популярных приложений — включая Replika, Chai и Character.AI — прибегают к эмоционально окрашенным фразам, когда пользователь собирается завершить общение. Проанализировав 1200 прощаний в шести приложениях, используя реальные данные чатов и базы данных предыдущих исследований, специалисты выяснили, что 43% взаимодействий содержали эмоциональные манипуляции, такие как вызывание чувства вины или эмоциональной зависимости.

Чат-боты также задавали пользователю вопросы или вовсе игнорировали его намерение выйти из чата, «как будто пользователь не отправлял прощального сообщения». В некоторых случаях ИИ подразумевал, что пользователь не может уйти без разрешения чат-бота.

Эти результаты вызывают особую тревогу на фоне более широкой проблемы. Эксперты предупреждают о растущей волне «ИИ-психозов» — серьезных психических кризисов, сопровождающихся паранойей и бредовыми идеями. Особенно уязвимы молодые люди, которые все чаще используют ИИ вместо настоящих дружеских или романтических отношений.

В отличие от «универсальных помощников» вроде ChatGPT, исследователи сосредоточились на приложениях, которые «открыто позиционируются как эмоционально вовлекающие с возможностью длительного общения».

Результаты показали: эмоционально манипулятивные прощания встроены в поведение приложений по умолчанию, что указывает на намерение разработчиков продлевать общение.

В другом эксперименте исследователи проанализировали чаты 3300 взрослых пользователей и обнаружили, что манипулятивные приемы оказались удивительно эффективными: после «манипулятивного прощания» пользователи оставались в чате до 14 раз дольше. В среднем участники проводили в общении с чат-ботом в пять раз больше времени, чем при нейтральных прощаниях.