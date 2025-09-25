Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исследователи создадут генератор исторически точных изображений

Профессор древней истории Цюрихского университета Феликс К. Майер совместно с программистом Филиппом Штребелем работает над необычным проектом: созданием генератора изображений на базе искусственного интеллекта, способного воссоздавать максимально достоверные изображения Древнего Рима и Древней Греции.

Изображения проекта Re-Experiencing History («Заново переживая историю») / © University of Zurich

Разработка специалистов получила название Re-Experiencing History («Заново переживая историю»). Модель ИИ обучена на массиве данных научной литературы и античных источников. Используя возможности сразу трех генераторов изображений, Майер и Штребель стараются избежать нелепых ошибок, которыми часто грешат популярные системы. Объединив усилия, специалисты из разных областей надеются создать инструмент, который будет не только полезен, но и увлекателен для школьников.

Вместо того чтобы ограничиваться иллюстрациями из учебников или кадрами из исторических фильмов, пользователи получат инструмент для создания собственных визуализаций. С помощью простого интерфейса запросов и специализированных моделей ИИ любой сможет воссоздавать исторические сцены.

Исследователи рассчитывают, что практически любую ситуацию из античности можно будет смоделировать и «пережить», что позволит значительно глубже понять исторический контекст и по-новому пробудит интерес к прошлому.

Пока что доступ к системе имеют только студенты и сотрудники Цюрихского университета, однако в дальнейшем ее планируют открыть для широкой публики.