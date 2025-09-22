  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 сентября, 23:20
PSP сыграла важную роль в успехах «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что большое значение в успехах его команды имела консоль PlayStation Portable.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни / © SilverHub, Getty Images
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни / © SilverHub, Getty Images

По словам Руни, серия игр SOCOM помогала футболистам улучшить взаимопонимание. Спортсмены играли в самолете и в автобусе. Они общались, давали советы, вместе действовали тактически, помогали друг другу. 

Руни рассказал в подкасте The Wayne Rooney Show, что стиль игры в SOCOM соответствовал манере игры футболистов на поле. Кто-то вел себя тихо и предпочитал атаковать, предварительно затаившись, кто-то — шел напролом.

Руни уверен, что именно игра в PlayStation Portable помогла команде выиграть пять титулов в чемпионате Англии по футболу и Лигу чемпионов. SOCOM помогал команде сблизиться, и эта связь ощущалась во время матча.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни провел 557 матчей. Он забил 253 гола и отдал 145 результативных передач. 

