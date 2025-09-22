Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исследователи вырастили чай в лунном грунте

Исследователи провели эксперимент по выращиванию чая в грунте, имитирующем лунный. Они хотели изучить, как астронавты, живущие и работающие на Луне, смогут выращивать себе еду.

Физик Флоренс Грант оценивает, как чайные культуры развивались в двух типах почвы: марсианской и лунной / © University of Kent

Команда исследователей из Кентского университета (University of Kent) работала совместно с британской чайной плантацией Dartmoor Tea, компанией Lightcurve Films и организацией Europlanet. Они высадили саженцы в почву, имитирующую лунную и марсианскую.

Ученые следили, как растения развиваются в течение нескольких недель. Авторы эксперимента регулировали температуру, влажность и освещение, чтобы они соответствовали условиям в космосе.

Исследователи сравнивали их характеристики с контрольным образцом, посаженным в обычной почве. В лунной почве чайные саженцы укоренились и росли, а растения, посаженные в смоделированную марсианскую почву, не смогли вырасти.

По словам авторов исследования, эксперимент важен и для жизни на нашей планете. Хотя в первую очередь, исследовательская группа хотела выяснить, можно ли выращивать растения на Луне и Марсе, они также изучили, как сельскохозяйственные культуры и растения выживают в суровых условиях окружающей среды и бедных почвах. Бедные почвы — международная проблема, вызванная изменениями климата. Подобные исследования могут помочь ученым понять, как превратить стерильные, бесплодные почвы в пригодные для выращивания.