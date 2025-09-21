Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый портал позволяет исследовать древние этрусские гробницы, не выходя из дома

Исследователи создали портал, позволяющий организовать виртуальную прогулку по этрусским гробницам. Пользователи могут изучить древние захоронения, в которые сложно попасть из-за их далекого расположения и обвалившихся проходов.

Гробница Рельефов, некрополь Бандитачча в Черветери / © Stefano Costantini, flickr

На портале собраны данные о почти 280 этрусских камерных гробницах. Там представлены описания, изображения, планы и 3D-модели. Исследуя интерактивную карту, пользователи могут переключиться на галерею гробниц. Каждое захоронение показано в виде 3D-модели, которую можно вращать, увеличивать и исследовать детали.

В основу портала легла докторская диссертация Фредрика Тобина-Додда «Камерные гробницы Сан-Джовенале и погребальные ландшафты Южной Этрурии». Над созданием сайта работали исследователи GRIDH из Гетеборгского университета (Швеция) в сотрудничестве со Шведским институтом классических исследований в Риме.

Этруски в I тысячелетии до нашей эры проживали на северо-западе Апеннинского полуострова между реками Арно и Тибр. Созданная ими культура оказала большое влияние на римскую.

Некрополь Casetta / © Jonathan Westin, Etruscan

Найденные этрусские гробницы датированы IX-I века до нашей эры. В основном они бывали двух типов. Тумулус — земляной холм, который у основания окружен каменной стеной, защищавшей его от осыпания. Позднее этруски стали высекать гробницы в скалах.