Новый портал позволяет исследовать древние этрусские гробницы, не выходя из дома
Исследователи создали портал, позволяющий организовать виртуальную прогулку по этрусским гробницам. Пользователи могут изучить древние захоронения, в которые сложно попасть из-за их далекого расположения и обвалившихся проходов.
На портале собраны данные о почти 280 этрусских камерных гробницах. Там представлены описания, изображения, планы и 3D-модели. Исследуя интерактивную карту, пользователи могут переключиться на галерею гробниц. Каждое захоронение показано в виде 3D-модели, которую можно вращать, увеличивать и исследовать детали.
В основу портала легла докторская диссертация Фредрика Тобина-Додда «Камерные гробницы Сан-Джовенале и погребальные ландшафты Южной Этрурии». Над созданием сайта работали исследователи GRIDH из Гетеборгского университета (Швеция) в сотрудничестве со Шведским институтом классических исследований в Риме.
Этруски в I тысячелетии до нашей эры проживали на северо-западе Апеннинского полуострова между реками Арно и Тибр. Созданная ими культура оказала большое влияние на римскую.
Найденные этрусские гробницы датированы IX-I века до нашей эры. В основном они бывали двух типов. Тумулус — земляной холм, который у основания окружен каменной стеной, защищавшей его от осыпания. Позднее этруски стали высекать гробницы в скалах.
