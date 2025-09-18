  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 сентября, 13:07
Рейтинг: +56
Посты: 126

Режиссер опубликовал фото со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель»

В интернете появилась новая фотография со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». В кадр попал известный актер Райан Гослинг.

Сообщество
# «Звездные войны»
# кино
# фильмы
Кадр со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» / © Шон Леви, соцсеть X
Кадр со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» / © Шон Леви, соцсеть X

Кадр опубликовал в социальной сети X режиссер Шон Леви. «Где-то в Средиземном море», — подписал Леви.

На фото попал Райан Гослинг, играющий в фильме главную роль, а также Флинн Грэй. Персонаж Гослинга будет защищать от злодеев своего племянника, которого сыграет Грэй.

Детали новой киноленты держатся в тайне. Известно, что фильм расскажет о событиях, происходящих через пять лет после событий «Звездных войн: Скайуокер. Восход».

Помимо Гослинга и Грея, в фильме участвуют Мия Гот, Мэтт Смит, Эми Адамс, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамейл Уэстман и Дэниел Ингс. Премьера картины запланирована на май 2027 года.

