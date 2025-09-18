Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Режиссер опубликовал фото со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель»
В интернете появилась новая фотография со съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». В кадр попал известный актер Райан Гослинг.
Кадр опубликовал в социальной сети X режиссер Шон Леви. «Где-то в Средиземном море», — подписал Леви.
На фото попал Райан Гослинг, играющий в фильме главную роль, а также Флинн Грэй. Персонаж Гослинга будет защищать от злодеев своего племянника, которого сыграет Грэй.
Детали новой киноленты держатся в тайне. Известно, что фильм расскажет о событиях, происходящих через пять лет после событий «Звездных войн: Скайуокер. Восход».
Помимо Гослинга и Грея, в фильме участвуют Мия Гот, Мэтт Смит, Эми Адамс, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамейл Уэстман и Дэниел Ингс. Премьера картины запланирована на май 2027 года.
Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
